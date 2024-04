Gigi D’Agostino torna con il nuovo singolo “Shadows of the night” in attesa del tour 2024

Milano, 3 aprile 2024 – Dopo aver testato l’atmosfera del palco in occasione del dj-set sulla Costa Smeralda durante il Festival di Sanremo 2024, il Capitano è pronto a far ballare i fan sulla musica delle sue hit più famose con il nuovo tour che partirà il 21 giugno proprio da Milano. Gigi D’Agostino, il deejay italiano più famoso a livello internazionale, si esibirà all'interno di Fiera Milano Live, ovvero l'area che nel 2015 era stata di Expo.

E a braccetto con il nuovo tour va di pari passo il nuovo singolo: il Capitano da un miliardo di streaming per un unico singolo (“In my mind”, da 1,3 miliardi di ascolti su SPotify) ha annunciato la pubblicazione del nuovo progetto per il 5 aprile, dal titolo “Shadows of the night”.

“Shadows of the night”, il nuovo album di Gigi d’Agostino

In collaborazione con Virgin/Universal sul mercato internazionale, il singolo verrà pubblicato il 5 aprile su etichetta Time Records e lo stesso giorno sarà on air in Italia.

“Shadows of the night”, che si preannuncia un altro grande successo di Gigi Dag, verrà eseguito in pubblico per la prima volta il 21 giugno a Fiera Milano Live per una data imperdibile che darà il via alla stagione estiva.

“Il progetto è nato dalla voglia di forti tensioni emotive, dalla curiosità e voglia di andare oltre con le armonie e sentire cosa c’è più in là” ha dichiarato il deejay torinese, classe 1967.

“In questo caso abbiamo pensato di rielaborare la mia canzone del 1999 Another Way che proprio quest’anno compie 25 anni. Abbiamo mantenuto la sezione strumentale originale creando e ricamando, tutt’intorno, una parte inedita, dando vita a un nuovo punto di vista oltre che un ulteriore punto d’ascolto e di ballo”.

Gigi Dag, dalla malattia alla rinascita

È il deejay italiano più amato e noto a livello internazionale e con le sue innumerevoli hit e le cifre da capogiro raggiunte nel corso della sua carriera, Gigi D’Agostino è entrato di fatto nell’olimpo dei guru della dance culture.

Il deejay di singoli famosissimi come "L’amour toujour”, “La passion”, “Elisir”, “The riddle” e “Fly”, torna sui palchi dopo anni di assenza, causati da un male che l’aveva colpito in modo “aggressivo”, come aveva dichiarato lui stesso. Le foto postate sui social hanno testimoniato la gravità della situazione, con immagini dove era appoggiato a un deambulatore e dove era apparso visibilmente cambiato.

Poi la rinascita, culminata con l’esibizione sulla Costa Smeralda durante l’ultimo Festival di Sanremo: voluto fortemente da Amadeus, il Capitano ha eseguito un mashup dei suoi singoli più famosi, facendo ballare il pubblico presente, quello in sala e quello da casa.

Il live di Sanremo è stato il punto di partenza del nuovo progetto di Gigi Dag, impaziente di tornare dietro la console così come sono impazienti i fan, pronti a rivivere gli anni ‘90 e 2000 sulle note della sua musica.