Concerti e spettacoli nel 2024 da non perdere a Milano: il calendario

Rock, rap, pop, musical e balletto, jazz e classica. Milano si prepara a un nuovo anno a ritmo di musica. Il numero di eventi in programma è altissimo. Nel 2024 ci sarà un'offerta molto ricca tra generi e target di riferimento non resta che scegliere. Ecco una breve guida tra tour, concerti, festival e rassegne in programma nel capoluogo lombardo, che promettono di regalarci grandi emozioni.

Gennaio si preannuncia un mese entusiasmante per gli amanti della musica live, il calendario è pieno di appuntamenti, da Massimo Pericolo il 13 gennaio 2024 al Mediolanum Forum, passando per il “Glory and The Beast Tour 2024”, che porterà Gloryhammer e Beast In Black all’Alcatraz di Milano, il 17 gennaio 2024. Fino alla voce di Laura Pausini con il suo “Laura Pausini World Tour” al Forum di Assago per quattro concerti esclusivi: il 17, 18, 23 e 24 gennaio 2024. Claudio Baglioni sarà in concerto sempre al Forum di Assago Milano con il suo tour “aTuttocuore. Indoor 2024” al Forum di Assago. Dopo il sold-out delle prime tre date di gennaio altre due nuove date sono previste per il 5 e il 6 febbraio 2024. Aggiungiamo alla lista la PFM che celebra De André al Teatro Dal Verme il 22 gennaio 2024, il 12 febbraio, l’11 marzo, mentre il 17 febbraio a Legnano e il 20 aprile a Varese. I Simple Plan sono al Fabrique di Milano il 25 gennaio 2024, i Periphery suonano all’Alcatraz di Milano il 27 gennaio 2024. Senza dimenticare Gabry Ponte, per celebrare i suoi 25 anni di carriera l'artista ha organizzare quattro eventi che si preannunciano memorabili, a Milano sarà il 27 gennaio al Mediolanum Forum, il concerto è già sold-out.

Il 3 febbraio 2024 a Milano arrivano sulla scena musicale milanese quelli di Deejay Time: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso riportano in vita lo spettacolo che ha definito un’era della musica dance al Mediolanum Forum. Club Dogo, il trio rap che ha definito un’era, torna in concerto con ben 10 date fissate per marzo 2024 al Mediolanum Forum.

Dopo il successo alla Stadio San Siro, I Pinguini Tattici Nucleari tornano a Milano per ben 6 appuntamenti al Forum di Assago con il loro tour “Palasport 2024”, l’8, 9, 11, 12, 13 aprile e il 17 maggio 2024.

Metà maggio dal 17 al 19 è anche il momento di PianoCity, il primo festival diffuso di Milano: una rivoluzione musicale che cresce dal 2011, non aspetta il pubblico ma gli va incontro nelle piazze, nelle case e in spazi non convenzionali e invade pacificamente tutto lo spazio urbano, non solo il centro.

J Balvin, tra i più applauditi nel mondo del reggaeton ha in programma un concerto-evento in Italia: il suo “Que Bueno Volver a Verte Tour” sarà il 1° maggio al Mediolanum Forum di Milano.

L’estate porta con sé i grandi festival: gli I-Days 2024 da maggio a luglio saranno protagonisti all’Ippodromo SNAI di San Siro. Attesissima la voce incantevole di Lana Del Rey il 4 giugno, e quello dell'artista newyorchese non sarà l'unico concerto iconico. Tra i nomi già annunciati, ci sono anche

il 16 giugno Green Day Nothing But Thieves, 27 giugno Doja Cat, e anche Tedua il 29 giugno, 6 luglio Queen of the Stone Age, 7 luglio Bring me the Horizon, 9 luglio è la volta della regina del pop punk Avril Lavigne. Insieme a lei ci saranno i SUM 41, aprire la serata ritroviamo i Simple Plan.

Dai festival allo Stadio San Siro che ospiterà nomi come Bruce Springsteen and The E Street Band l’1 e il 3 giugno, sempre a giugno torna con sette date Vasco Rossi che si esibirà il 7, l’8, l’11, il 12 il 15, il 19 e il 20. Il 22 giugno tocca ai Negramaro, doppia data per Sfera Ebbasta in programma per il 24 e 25 giugno. Chiude il mese Pax Pezzali con tre date: 30 giugno, 1 e 2 luglio. Sul palco dello stadio il 4 luglio sale Zucchero, il 13 e 14 luglio arriva in Italia il talento di Taylor Swift.

A settembre da non perdere MITO SettembreMusica 2024 che porterà la firma del Maestro Giorgio Battistelli, mentre a ottobre torna JazzMi, tra i nomi della rassegna spicca quello di Brad Mehldau, definito dal New York Times come il pianista jazz più influente degli ultimi 20 anni, si esibirà con un trio d’eccezione sul palco del Conservatorio di Milano domenica 5 maggio 2024 per uno speciale concerto JazzMi Off.

Nella città della musica non può mancare la Milano Music Week a novembre: una settimana dedicata alla musica e ai suoi protagonisti con un ampio programma di concerti, showcase, incontri, workshop e webinar, mostre, presentazioni. Il programma sarà disponibile sul sito ufficiale www.milanomusicweek.it.

Non solo musica. Il Teatro Arcimboldi di Milano ospiterà un evento che promette di essere memorabile per gli amanti della danza: “Il Lago dei Cigni”, presentato dall’Accademia Ucraina di Balletto. Dopo il successo di “Schiaccianoci”, gli allievi tornano in scena il 10 e 11 febbraio 2024 con uno dei capolavori del balletto classico, accompagnati dalla musica dal vivo dell’Orchestra Filarmonica Italiana, con la partecipazione di due ballerini di fama mondiale: Alina Nanu e Michal Krcmar.

Per gli appassionati di teatro e musical si preannuncia quest’anno un lungo cartellone di spettacoli, tra cui “We Will Rock You – Il Musical” al Teatro Nazionale di Milano dall’1 all’11 febbraio 2024. La “rock opera” con i successi dei Queen torna in tour in Italia con un allestimento tutto nuovo. Lo spettacolo originale è stato scritto e prodotto da Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May.

Farà tappa a Milano dal 14 al 18 febbraio 2024 al Teatro degli Arcimboldi il musical “Mare Fuori”, diretto da Alessandro Siani ha già riscosso un enorme successo a Napoli e in altre città italiane. Torna anche Grease con nuove date dal 22 febbraio al 3 marzo 2024 al Teatro Repower di Assago, forte di un successo che dura da 20 anni nella versione della Compagnia della Rancia.

Le date di concerti e spettacoli potrebbero variare per motivi organizzativi, verificate sui siti ufficiali tutti gli aggiornamenti.