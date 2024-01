Milano, nel 2024 la musica si (ri)prende il Forum. Pausini, Club Dogo e Depeche Mode: tutti i concerti e le date

Il match di Eurolega tra Olimpia e Bayern di Monaco ha aperto ieri sera i cancelli del Forum al 2024. E dalla settimana prossima torna la musica, con l’intenzione di farla da padrona pure quest’anno, con 57 concerti sui 77 eventi in calendario. A dar fuoco alle polveri il 13 gennaio penserà il gallaratese Massimo Pericolo, al secolo Alessandro Vanetti, che a 31 anni debutta ad Assago con le urgenze underground del suo terzo album “Le cose cambiano”. Attesa alta visto che, a ieri, mancavano solo 12 posti al sold-out.

Il 17 arriva Laura Pausini col World Tour di “Anime parallele”, in replica il 18, il 23 e il 24. Lo sfasamento di calendario è dovuto alla presenza sullo stesso palco del Claudio Baglioni di aTUTTOCUORE, in scena il 20, 21 e 22 con appendice, a grande richiesta, il 5 e 6 febbraio. Parentesi dance la sera del 27 con Gabry Ponte, seguito il 29 da Coez e Frah Quintale.

Febbraio inizia il 3 nel segno di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso e della loro Dee Jay Time Celebration, mentre il 24 è la volta di Alfa, il più lesto tra i protagonisti del Festival di quest’anno a percorrere i 260 chilometri che separano Sanremo da Assago. Anche se i veri “padroni” del Forum 2024 sono i Club Dogo, che lo riempiono tra il 10 marzo e il 17 aprile per dieci notti. Il 12 e 13 marzo, però, c’è un altro sanremese come Gazzelle che ha già esaurito la seconda data e confida nella partecipazione alla kermesse ligure per riempire la prima.

Sempre a marzo inizia la calata delle star internazionali: il 19 è la volta dei The 1975, il 21 dell’ex One Direction Niall Oran, mentre il 27 di Jason Derulo. Tutto esaurito il 28 e 30 per la rentrée dei Depeche Mode di “Memento mori”. Ancora da Sanremo arrivano, il 3 aprile, The Kolors per dare finalmente in pasto ai fans la “Un ragazzo una ragazza” che presentano all’Ariston, mentre il giorno dopo è la volta dei Subsonica col repertorio del nuovo album “Realtà aumentata”, in uscita il 12 gennaio.

Amanti del metal mobilitati, invece, il 6 aprile per la maratona che, oltre allo show dei Judas Priest, in uscita a marzo col nuovo album “Invincible shield”, prevede quelli dei Saxon e di Phil Campbell, chitarrista dei defunti Motorhead affiancato dai suoi Bastard Sons.

L’8 aprile arrivano i Pinguini Tattici Nucleari, che si fermano pure il 9, l’11, il 12 e il 13 (tornano pure il 17 maggio). In mezzo, il 10 aprile, show di Annalisa (che replica il 29 aprile). Il 19 aprile è la volta della Dave Matthews Band, che nuovamente in Italia dopo cinque anni di lontananza col nuovo album “Walk around the moon”. Il concerto del 20 dei Simple Minds è andato sold-out così velocemente da indurre Jim Kerr a mettere in agenda una replica estiva il 4 luglio a Mantova.

Altra rentrée il 22 aprile quella di Slash, affiancato da Myles Kennedy & The Conspirators, per l’unica tappa subalpina del “The river is rising – Rest of the world Tour”, prosecuzione, come si evince dal titolo, dell’omonimo giro di concerti portato negli Stati Uniti nel 2022. Family show extra-large il 26 e 27 aprile per i Me contro Te, ormai avvezzi ai palazzi dello sport. Il primo maggio ritmi calienti e sabor latino per J Balvin, seguito il 6 maggio dal rapper lecchese in perenne libertà provvisoria Baby Gang.

Fine mese con i Jonas Brothers, attesi il 28 maggio con quel “Five Albums. One Night. The World Tour” portato al debutto in estate allo Yankee Stadium di New York a sostegno dell’ultima fatica discografica “The album”.

Unico appuntamento in cartellone per l’estate, quello con la stella colombiana del reggaeton Karol G il 25 giugno. Al momento, invece, solo un pugno di concerti ufficializzati per la seconda metà dell’anno. Quelli di Sangiovanni il 6 ottobre, Emma l’11 novembre, i Blue il 26, Mr. Rain il 30 e Naska il 7 dicembre.