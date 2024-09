Fringe Milano Off senza confini: teatro ed eventi in tutti i quartieri

Milano – Ai nastri di partenza la sesta edizione del Milano Off Fringe Festival, il festival del teatro off e delle arti performative che dal 26 settembre al 6 ottobre animerà la città, con 52 spettacoli per 208 repliche, accanto a eventi gratuiti tra workshop, incontri e focus tematici.

Il ‘Viaggio’ è il tema di questa edizione in onore a Marco Polo, di cui quest’anno si celebra il 700° anniversario dalla scomparsa. Gli spettacoli si svolgeranno in 16 spazi convenzionali e non, portando nel cuore della città e nelle periferie 44 compagnie provenienti da tutta Italia, ma anche da Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Svizzera e Grecia.

“Questa edizione rappresenta un’importante opportunità di coinvolgimento per i quartieri e le comunità della nostra città – spiega l’assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi - Grazie alle molte iniziative, eventi gratuiti, workshop e attività, il festival ci conduce in un viaggio nella Milano culturale, che si scopre ogni giorno più diffusa e vivace, in linea con il nostro progetto “Milano è viva“ di cui il festival fa parte”.

“Il Fringe Festival non è solo “teatro fuori dal teatro“ - afferma Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo - è un’esperienza vibrante e trasformativa che porta l’arte e la cultura in ogni angolo della città, animando i quartieri con spettacoli, performance e iniziative letterarie che abbattono le barriere tra artista e spettatore, creando un dialogo diretto e immediato. La scelta di location inusuali, non solo arricchisce la fruizione culturale, ma disegna una vera e propria mappa di turismo esperienziale”.

“È emozionante vedere come Milano reagisca quando viene stimolata a tirare fuori la sua anima laboriosa e il suo amore per la cultura e lo spettacolo - dice Stefania Bonacorsi che si occupa delle relazioni esterne del Fringe - Non si fa difficoltà a trovare associazioni culturali che si mettano a disposizione per calcare palchi e luoghi non tradizionali per il teatro, sperimentando e mettendosi in gioco. Nei luoghi più nascosti di Milano si trovano circoli, scuole, locali e luoghi che fanno musica teatro e spettacolo per tutti. Il Milano Off è il festival del teatro e delle arti performative della città. Del teatro e dell’arte dove non te li aspetti”.

“La nostra attenzione si concentra sulle opportunità offerte agli artisti estese alla formazione e agli scambi culturali - commentano i direttori del MiOff Francesca Vitale e Renato Lombardo - Quest’anno abbiamo viaggiato per raggiungere i Fringe di altri Paesi del mondo, abbiamo portato a casa nuove partnership e questo processo non si arresta, è la vocazione che ci appartiene sin dalla prima edizione nel 2016”.