Astrofotografia, l’aurora boreale del milanese Lorenzo Ranieri Tenti conquista la finale mondiale di Greenwich

Milano – Una spettacolare aurora boreale che ha tinto di verde il cielo sopra la famosa montagna Vestrahorn, in Islanda, è al centro dell'opera 'Emerald roots' (radici di smeraldo) con cui il giovane fotografo milanese Lorenzo Ranieri Tenti è entrato tra i 19 finalisti del più grande concorso di astrofotografia al mondo, l'Astronomy Photographer of the Year, organizzato dall'Osservatorio Reale di Greenwich.

L'immagine è stata scattata nell'autunno del 2022 “lungo la meravigliosa spiaggia nera di fronte alla famosa montagna di Vestrahorn durante una magica notte di splendente aurora", scrive lo stesso Lorenzo sul suo profilo Instagram. Grazie a questa opera, l'italiano è riuscito a conquistare la giuria di esperti di arte e astronomia che ha selezionato i finalisti della 15esima edizione del concorso tra oltre 4.000 candidature provenienti da 64 Paesi.

Il vincitore assoluto sarà proclamato durante una cerimonia ufficiale il prossimo 14 settembre. Verranno assegnati dei riconoscimenti anche per i migliori fotografi di nove diverse categorie (vedute celesti, aurore, persone e spazio, il nostro Sole, la nostra Luna, galassie, stelle e nebulose, pianeti, comete e asteroidi) e un premio per il giovane astrofotografo dell'anno. Infine, saranno dati due premi speciali: il premio Sir Patrick Moore per il miglior esordiente e il premio Annie Maunder per l'innovazione dell'immagine.