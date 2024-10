I Finley tornano in tour: estate nel segno dei live. Le date dei concerti

Milano – I Finley tornano in tour. La band milanese protagonista della storia del pop punk in Italia, ha annunciato il “Tutto è possibile in tour” nell’estate 2025, dopo il successo del loro show-evento al Forum di Milano. Con loro sul palco del live milanese si sono alternarti: J-Ax, Rose Villain, Naska, Dari, Mondo marcio, Divi dei ministri, Punkreas e Walls.

Una data evento, prodotta da Vivo Concerti, dove il gruppo ha ripercorso tutti i successi, che hanno fatto parte della colonna sonora di un’intera generazione, fino alle canzoni del loro nuovo album “POGO MIXTAPE - VOL.1” uscito lo scorso maggio.

L’apertura delle prevendite è prevista per lunedì 21 alle 14.00 per il circuito online, mentre il 26 ottobre alle ore 10.00 quella nelle punti vendita autorizzati.

ECCO IL CALENDARIO DELLE DATE:

24 GIUGNO - ROCK IN ROMA

25 GIUGNO - BONSAI - BOLOGNA

25 LUGLIO - ESTE MUSIC FESTIVAL - ESTE (PD)

2 AGOSTO - WAVE SUMMER MUSIC - ZAFFERANA ETNEA (CT)

6 SETTEMBRE - EPICENTRO FESTIVAL - BRESCIA

13 SETTEMBRE - BACK TO SCHOOL - CARROPONTE (MI)