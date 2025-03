Eleonora Giorgi e il primo marito Angelo Rizzoli: l’amore, il figlio Andrea, il divorzio

Milano, 3 marzo 2024 – Il mondo dello spettacolo italiano dice addio a Eleonora Giorgi, l’attrice scomparsa oggi, lunedì 3 marzo, dopo una lunga battaglia contro una patologia tumorale al pancreas.

Nata nel 1953 a Roma, nel 1979 la protagonista di pellicole come “Borotalco” e “Mia moglie è una strega”, fra le tantissime in cui ha recitato, sposa l’editore milanese Angelo Rizzoli, di dieci anni più vecchio.

Chi era Angelo Rizzoli

Angelo Rizzoli è un esponente della storica famiglia di editori. Figlio di Andrea, presidente della casa editrice, dopo il diploma al liceo classico Berchet – e la scoperta di essere affetto da sclerosi multipla, patologia che gli provocherà anche la cecità parziale da un occhio – inizia a lavorare nell’azienda di famiglia. Papà Andrea, presidente del Milan fra gli anni ‘50 e ‘60, periodo in cui vince quattro scudetti e una Coppa dei Campioni, vuole che “Angelone” – così soprannominato per la figura imponente e per distinguerlo dal nonno Angelo – si sottoponga a una dura gavetta, vivendo esperienze professionali in ciascuno dei settori in cui si articola la casa editrice.

Dopo la laurea in Scienze politiche a Pavia e una specializzazione alla Columbia University, Angelo Rizzoli entra nel consiglio di amministrazione della società, all’età di 28 anni, proprio quando il padre si lancia nell’avventura del Corriere della Sera, vicenda che rappresenterà l’inizio della fine della Rizzoli, almeno per come era conosciuta negli anni ‘70.

Il rapporto con Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli a Venezia nel 1982

Angelo Rizzoli ed Eleonora Giorgi si conoscono a una festa nel 1978. Fra i due scocca una scintilla. Lei è attrice emergente che, dopo un inizio in pellicole di secondo piano, si alterna fra ruoli impegnati e parti in alcuni delle commedie italiane più apprezzate al botteghino.

I due si sposano nel 1979. Il testimone di Angelo è Bruno Tassan Din, direttore generale della Rcs, successivamente nell’occhio del ciclone per il suo ruolo nello scandalo della loggia segreta P2. Il matrimonio viene celebrato proprio durante una convention della Rizzoli a Venezia, nella cripta della basilica di San Marco. Eleonora, al momento di convolare a nozze, è incinta di cinque mese. Nel marzo del 1980 nascerà il figlio dei due, al quale viene dato il nome del nonno, Andrea.

Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli, accompagnato all'altare dalla madre

Lo scandalo P2 e la fine del matrimonio

Nel 1981 scoppia lo scandalo P2, che travolge come un'onda di tsunami il Corriere della Sera e la Rizzoli. Anche il nome di Angelo viene trovato nell’elenco degli iscritti – tessera numero 532 – alla loggia massonica deviata guidata dal “Venerabile” Licio Gelli. Il 18 febbraio del 1983 Angelo, con il fratello Alberto e Bruno Tassan Din, viene arrestato con l’accusa di bancarotta patrimoniale societaria in amministrazione controllata.

Durante il periodo di carcerazione preventiva del figlio, il capostipite Andrea Rizzoli viene colto da infarto e muore. Nel 1984 Angelo Rizzoli ed Eleonora Giorgi divorziano. Nell’accordo seguito alla rottura del matrimonio il tribunale riconosce all’attrice romana come “risarcimento” la metà dei proventi della vendita della quota di azioni Rizzoli in mano all’ex marito.

Il ritorno sulla scena

Dopo un periodo di lungo silenzio, negli anni ‘90, Angelo Rizzoli torna sulla scena culturale italiana, “reinventandosi” come produttore televisivo e cinematografico. Nel 1989 sposa Melania De Nichilo, medico della Camera dei deputati. Con lei ha due figli, Arrigo (1991) e Alberto (1993). La famiglia si stabilisce nel quartiere romano dei Parioli.

L’11 dicembre 2013, dopo un ultimo arresto risalente a qualche mese prima, ottenuto il ricovero detentivo all’interno di una struttura sanitaria, Angelo Rizzoli muore al Policlinico Gemelli di Roma. Aveva 70 anni.

Fatali le complicazioni dovute alle numerose patologie di cui soffriva, innestatesi su un fisico debilitato. Viene sepolto nell’edicola di famiglia, all’interno del cimitero monumentale di Milano.