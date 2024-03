I Depeche Mode in concerto ad Assago: info, orari e scaletta

Milano, 28 marzo 2024 – Dopo la prima tappa italiana al Pala Alpitour di Torino, il pubblico del Mediolanum Forum è pronto a scatenarsi sulle note dei Depeche Mode, dei loro ultimi brani di “Memento mori”, l’ultimo album della band e dei loro pezzi più iconici.

I fan di Milano e dintorni sono chiamati all’appello stasera, alle 20.45 e sabato 30 marzo, per uno spettacolo all’insegna del synth pop, marchio di fabbrica del gruppo britannico.

Dave Gahan e Martin Gore non hanno perso la verve di un tempo e nonostante la morte del terzo componente, Andrew Fletcher, scomparso nel 2022, sia stata un duro colpo per il cantante e il chitarrista, i due sono ancora capaci di regalare uno show ai massimi livelli e chi ha partecipato al concerto a San Siro l’estate scorsa può confermare.

I biglietti per il live di stasera sono stati bruciati in poco tempo, a conferma dell’enorme stima che il gruppo continua a godere tra gli appassionati di musica. La scaletta che si dovrebbe seguire si apre con gli ultimi singoli contenuti in “Momento Mori”, dove tutto il mistero della morte (legata ad Andrew Fletcher) risalta da testi enigmatici e melodie malinconiche, come “My Cosmos is mine”, il primo brano eseguito sul palco.

Poi la scena cambia e “Everything counts", con l’inconfondibile suono del sintetizzatore suonato da Martin Gore, spezza l’andamento delle prime canzoni e riporta i fan direttamente agli anni ‘80.

“John the Revelator” e “Enjoy the silence”, che non ha certo bisogno di presentazioni, chiudono la scaletta ordinaria prima della coda finale, con quattro canzoni emblematiche del gruppo: “Condemnation”, “Just can’t get enough”, “Never let me down again” e “Personal Jesus” esaltano al massimo le potenzialità di Gahan e Gore, che non sembra sentano il tempo che passa.

Come anticipato a Torino e prima ancora nelle città europee dove i Depeche Mode si sono esibiti nei palazzetti, la scaletta dovrebbe essere la seguente:

My cosmos is mine Wagging tongue Walking in my shoes It’s no good Policy of truth In your room Everything counts Precious Before we drown Strangelove Somebody Ghosts again I feel you A pain that I’m used to Behind the wheel Black celebration Stripped John the Revelator Enjoy the silence

Bis: Condemnation Just can’t get enough Never let me down again Personal Jesus

Se a Berlino ad aprire il concerto dei Depeche Mode sono stati gli Humanist e a Parigi la cantautrice australiana Suzie Stapleton. Per le tappe italiane Dave Gahan e Martin Gore hanno scelto i Deeper, band americana indie rock di Chicago i cui ultimi lavori sono stati accolti dalla critica come un trionfo post punk.

Per raggiungere il Mediolanum con il treno o la metropolitana si possono prendere i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. Da ognuna di queste stazioni si può raggiungere la linea verde della metropolitana che collega direttamente le stazioni ferroviarie al Mediolanum Forum (fermata M2 Assago - Milanofiori Forum).

Dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate si può raggiungere il Forum con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto il palazzetto si raggiunge velocemente con il tratto iniziale dell'autostrada Milano-Genova (tratto senza pedaggio). Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio adiacente, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.

Per chi presenta difficoltà motorie e disabilità le entrate del Mediolanum non hanno particolari impedimenti e sono facilmente raggiungibili senza disagi.