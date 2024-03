I Depeche Mode infiammano il Forum d’Assago: il foto racconto del live al Mediolanum

Milano, 29 marzo 2024 – Le aspettative erano alte ma Dave Gahan e Martin Gore le hanno superate, abituati come sono a vestire i panni dei fuoriclasse. Il primo dei due live ad Assago dei Depeche Mode, andato in scena ieri sera, è stato un concerto di oltre due ore leggermente diverso rispetto a quello che hanno visto i fan l’estate scorsa a San Siro: nonostante il Forum fosse gremito, l’atmosfera all’interno del palazzetto è stata più raccolta, più intima.

E anche in questo scenario la band britannica ha saputo catturare l’attenzione dei loro fan, esaltando i brani dell’ultimo disco “Memento mori” e celebrando al meglio i pezzi che li hanno resi grandi, da “Everything counts” a “Just can’t get enough”.

7 foto I Depeche Mode durante il concerto di giovedì 28 marzo al Mediolanum Forum d'Assago

La scaletta del live a Milano 2024

I ventitré brani eseguiti sul palco, dopo l’apertura consegnata ai The Deeper, hanno toccato la dimensione profonda di “Memento mori”, l’album pubblicato l’anno scorso a marzo in una sorta di elaborazione del lutto di Andrew Fletcher, terzo componente della band scomparso nel 2022.

Da “My cosmos is mine” a “Ghosts again”, i brani dell’ultimo lavoro dei Depeche mode, al di là delle differenze dai loro brani del passato, testimoniano la capacità di Gahan e Gore di reinventarsi anche dopo anni e di proporre suoni e testi all’altezza dei loro lavori più famosi. E nel corso del concerto Dave ha trovato il tempo insieme al pubblico di intonare happy birthday a 'Gaetano' uno dei fan in prima linea sotto il palco.

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It's No Good

Policy of Truth

In Your Room (Zephyr Mix)

Everything Counts

Happy Birthday to You (Mildred J. Hill & Patty Hill cover) (for a fan)

Precious

Before We Drown

Strangelove (Acoustic; Sung by Martin)

(Acoustic; Sung by Martin) Home (Acoustic)

(Acoustic) Ghosts Again

I Feel You

A Pain That I'm Used To (Jacques Lu Cont Remix)

Behind the Wheel (Dedicated to Andrew Fletcher)

Black Celebration

Stripped

Enjoy the Silence

Bis:

Waiting for the Night (Acoustic)

Just Can't Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Prossimo appuntamento: sabato 30 marzo

Non bastassero dei brani immortali, in grado di far ballare intere generazioni, il coronamento dei live dei Depeche Mode è sempre l’incredibile vitalità ed energia di Dave Gahan che con la sua presenza catalizza e trascina il pubblico. Il frontman balla, percorre chilometri sul palco, interpreta i brani come se li cantasse per la prima volta e sembra avere una carica che non rispetta l’età anagrafica riportata sulla carta d’identità.

È un 1961 anche Martin Gore che, dal canto suo, ha come il solito emozionato con due versioni voce-piano di “Home” e “Strangelove”, già ascoltate live dai più affezionati dalla band, ma sempre, appunto, in grado di emozionare.

Con i due fondatori del gruppo, sul palco ieri c’erano (e ci saranno per il tour 2024 di “Memento mori”) anche il polistrumentista Peter Gordeno e il batterista Christian Eigner, che suona dal vivo con la band da ormai 26 anni.

Il sintetizzatore dei Depeche Mode non si è caricato di polvere dagli anni ‘80 a oggi e neanche la band stessa che, nonostante l’età, dimostra di essere lungimirante anche per il XXI secolo, ed è per questo forse che la loro musica è così trasversale da catturare tutti gli appassionati di musica.

Prossima fermata: sabato 30 alle 20.45, per chi è riuscito ad accaparrarsi i biglietti.