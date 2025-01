David Lynch, rassegna di nove film alla Cineteca Milano Arlecchino: il programma

Milano, 21 gennaio 2025 – La Cineteca Milano Arlecchino rende omaggio al grande regista David Lynch, scomparso il 15 gennaio a Los Angeles, all’età di 78 anni, lasciando un grande vuoto in tutti gli appassionati di cinema.

“Esterno notte. David Lynch” è il titolo della rassegna che partirà dal 31 gennaio e durerà fino al 17 febbraio (ma può essere che si vada anche oltre questa data con le repliche).

Si tratta di una vera e propria retrospettiva perché, eccezion fatta per ‘Fuoco cammina con me’ (1992), al cinema Cineteca Milano Arlecchino sarà proposta tutta la sua non copiosissima – ma unica - produzione cinematografica in nove film: ‘Eraserhead - La mente che cancella’ (1977), ‘Elephant Man’ (1980), ‘Dune’ (1984), ‘Velluto blu’ (1986), ‘Cuore selvaggio’ (1990), ‘Strade perdute’ (1996), ‘Una storia vera’ (1999), ‘Mulholland Drive’ (2001) e ‘Inland Empire’ (ultimo film del 2006).

Il lavoro di Lynch è noto per l'utilizzo di atmosfere surreali, simbolismo e narrazioni non lineari. I suoi film esplorano temi come l'identità, la violenza nascosta nella vita quotidiana, il sogno e la realtà, e l'oscurità della psiche umana. Le sue opere spesso hanno mescolato il thriller psicologico, il noir e l’horror, creando un mondo visivo e narrativo unico.

Il programma

MULHOLLAND DRIVE

Venerdì 31 gennaio, ore 21.30

Domenica 9 febbraio, ore 11.00

Regia: David Lynch; Interpreti: Naomi Watts, Laura Elena Harring, Justin Theroux, Ann Miller, Maya Bond - Usa/Francia; 2001; 146’ – Proiezione del 31/1 in pellicola 35mm; proiezione del 9/2 in versione in lingua originale con i sottotitoli in italiano

Un progressivo viaggio nell’incubo. Una donna scampata a dei killer, a un incidente d’auto e in stato di amnesia, una ragazza arrivata a Los Angeles per fare l’attrice che ne diventa l’amante, un regista costretto a piegarsi ai finanziatori gangster, un misterioso personaggio dall’aria onnipotente che sembra dirigere il gioco.

STRADE PERDUTE

Domenica 2 febbraio, ore 21.30

Venerdì 14 febbraio, ore 11.00

Regia: David Lynch; Interpreti: Bill Pullman, Patricia Arquette, Balthazar Getty, Robert Blake, Natasha Gregson, Richard Pryor - Usa/Francia; 1996; 134’ – Proiezione 2/2 in pellicola 35mm; proiezione 14/2 versione in lingua originale con i sottotitoli in italiano Un musicista viene accusato del sanguinoso omicidio di sua moglie. Un giorno, nella cella che lo ospita, al suo posto viene trovato un altro individuo, Pete, presto rilasciato. L’uomo, un giovane meccanico, conosce nell’officina in cui lavora un boss della malavita sempre accompagnato dalla sua bellissima amante…

ELEPHANT MAN

Lunedì 3 febbraio, ore 19.00

Regia: David Lynch; Interpreti: Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft, Sir John Gielgud – UK; 1980; 124’ – Versione in lingua originale con i sottotitoli in italiano Londra, seconda metà dell’800: le sofferenze e le umiliazioni di un uomo dal cranio deforme, sfruttato come fenomeno da baraccone, al quale un medico illuminato vuole restituire la dignità.

CUORE SELVAGGIO

Giovedì 6 febbraio, ore 21.30

Regia: David Lynch; Interpreti: Nicolas Cage, Laura Dern, Isabella Rossellini, Willem Dafoe - Uk; 1990; 124’ - In pellicola 35mm L’appassionata storia d’amore di Sailor e Lula, decisi a rifarsi una vita insieme contro un mondo popolato da loschi individui che vorrebbero separarli.

UNA STORIA VERA

Sabato 8 febbraio, ore 11.00

Regia: David Lynch; Interpreti: Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Harry Dean Stanton - Usa/Francia; 1999; 111’ – Versione in lingua originale con i sottotitoli in italiano Il vecchio Alvin vive con la figlia in un piccolo paese dello Iowa, cammina con due bastoni e non ha la patente. Quando viene a sapere che suo fratello Lyle, che sta nel Wisconsin e col quale non si parla da dieci anni, ha avuto in infarto, decide di andarlo a trovare a bordo di un piccolo tagliaerbe.

INLAND EMPIRE

Martedì 11 febbraio, ore 20.30

Inland Empire

Regia: David Lynch; Interpreti: Laura Dern, Jeremy Irons, Harry Dean Stanton, Justin Theroux, Julia Ormond - Usa/Francia/Polonia; 2006; 183’ - In pellicola 35mm Una vicenda misteriosa… Un mistero di mondi che racchiudono altri mondi… Protagonista una donna… Una donna innamorata e nei guai…

VELLUTO BLU

Venerdì 14 febbraio, ore 22.30

Regia: David Lynch; Interpreti: Kyle MacLachlan, Isabella Rossellini, Dennis Hopper, Laura Dern - Usa; 1986; 120’ - In pellicola 35mm

Due bravi ragazzi americani, uniti da un tenero legame, si trovano scaraventati in una realtà da incubo, fra gangster psicopatici, dark lady affascinanti e pericolose, violenza e sesso sadomaso.

DUNE

Lunedì 17 febbraio, ore 21.30

Regia: David Lynch; Interpreti: Kyle MacLachlan, Francesca Annis, Max Von Sydow, Silvana Mangano, Sting - Usa; 1984; 140’ - In pellicola 35mm

In un futuro molto remoto, ma sempre governato dalla volontà di dominio, si scatena la lotta fra i popoli per il controllo del pianeta Dune, una distesa desertica che produce una misteriosa sostanza dai magici poteri.

ERASERHEAD - LA MENTE CHE CANCELLA

Venerdì 21 febbraio, ore 22.30

Regia: David Lynch; Interpreti: Jack Nanche, Charlotte Stewart - Usa; 1977; 89'

Versione in lingua originale con i sottotitoli in italiano

Harry Spencer, strano ometto dall'acconciatura del tutto particolare, è un tipografo solitario piuttosto strambo che abita in un desolato appartamento nei sobborghi di una grande città. Harry si vede costretto a sposare la fidanzata Mary, rimasta incinta. Quando il figlio nasce, è in sostanza un mostro e le cose, già complicate, si complicano ancora di più.

Biglietti

Modalità di accesso alla sala Intero € 8,50 Ridotto (under 25 e over 65) € 7,50 Ridotto (con Cinetessera) € 6,50 Feriali ore 15 (escluso il sabato) € 5,00 Matinée ore 11 e ore 13 € 5,00 Mercoledì ore 21 (escluso i festivi) € 6,50