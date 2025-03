Dal rock al rap, un poker di giovani talenti musicali all'Hard Rock Cafe di Milano

Milano, 21 marzo 2025 - Quattro talenti emergenti della musica italiana, per un viaggio sonoro che si muoverà tra il pop e il folk, il rock e l'elettronica. Un'unica serata in cui scoprire il parco artisti della nuova etichetta discografica AltaVibe Music, fondata da Lorenzo Cazzaniga, Gianluca Rossi e Samuele Gozzo per promuovere e valorizzare la nuova ondata di creatività e passione musicale. E' l'evento che si terrà domenica 23 marzo dalle 20.30 all'Hard Rock Cafe di via Dante: uno speciale showcase che vedrà esibirsi ben 4 talentuosi cantautori e rapper, con tutta la loro energia.

A proporsi dal vivo sarà la cantautrice Alis Ray, origini parmigiane ma milanese d'adozione: con i suoi brani esplora temi come l'autoconsapevolezza e il cammino interiore di conoscenza di sé. Lo scorso anno ha pubblicato il suo primo album intitolasto "Fuori dai sogni" e si è esibita al concerto di Vasco Rossi. Da qualche giorno è uscito il nuovo singolo "Fighting love". Con lei ci sarà Camilla Buzzetti, giovane cantautrice di 21 anni che fonde country e pop e guarda alle sonorità americane e britanniche, pur mantenendo un forte legame con le radici italiane. Voce emozionante, sound fresco, arrangiamenti curati e testi profondi sono le sue caratteristiche, come nel singolo "Rewind" pubblicato quest'anno con AltaVibe Music.

Altro artista della serata sarà Tommaso Imperiali: comasco, ex frontman, cantante e chitarrista dei Five Quarters, il cantautore è oggi impegnato nel suo percorso solista. Con "Meccanismi di difesa" ha partecipato ad Area Sanremo, nel 2023 ha vinto il contest springsteeniano Cover Me con un rifacimento di "The Wrestler" e ha pubblicato il suo primo album, mentre quest'anno è uscito con il singolo "Le Lune di Giove". A completare la formazione dello showcase sarà la rapper VDV, nome d'arte di Veronica Del Vecchio, che alla lezione del rap e dell'hip hop unisce un forte legame con la tradizione cantautorale italiana: nei suoi pezzi racconta storie vere, che esplorano l'animo umano. Nei mesi scorsi ha fatto uscire il suo primo singolo "Spara bambina".

Ogni artista porterà sul palco un mix differente di suoni, che punterà a coinvolgere ed emozionare il pubblico. Obiettivi che sono anche quelli della nuova etichetta AltaVibe Music, che opera negli Alari Park Studios e si prefigge di innovare la scena musicale italiana e internazionale dando spazio ai giovani artisti e alla loro creatività. "In un periodo in cui gli investimenti nei giovani talenti stanno diminuendo - spiegano - l'etichetta offre percorsi formativi che combinano supporto tecnico, artistico e personale, grazie a un team con oltre 30 anni di esperienza". L'ingresso all'evento è libero.