Milano, concerto di Natale con The Kingdom Choir per Opera San Francesco per i Poveri

Milano, 8 dicembre 2023 – È il coro gospel The Kingdom Choir il protagonista del tradizionale concerto di Natale di Opera San Francesco per i Poveri ETS, che si terrà domenica 10 dicembre alle 21 al Conservatorio G. Verdi di Milano (via Conservatorio 12).

Love. Hope. Inspiration, data unica in città, emozionerà il pubblico con la solennità della musica unita all’energia contagiosa degli artisti inglesi diretti da Karen Gibson, la madrina britannica del gospel.

Un’occasione per accogliere insieme le festività e, allo stesso tempo, sostenere le mense e gli altri servizi che OSF offre gratuitamente ai più fragili, dalle cure mediche alla possibilità di farsi una doccia e avere abiti puliti.

È già possibile acquistare il biglietto, il contributo varia dai 15 ai 60 euro (esclusi i diritti di prevendita), scrivendo a biglietteria@aragorn.it o direttamente su aragorn.vivaticket.it.

The Kingdom Choir, sulle scene internazionali da oltre vent’anni, è particolarmente noto per essersi esibito per i Reali di Inghilterra, durante il matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle, e con Marco Mengoni all’ultimo Festival di Sanremo. Nella serata a favore di OSF eseguirà alcuni tra i brani più famosi della tradizione gospel e del Natale oltre alle canzoni del suo album di debutto Stand by me e l’ultimo singolo Not Giving Up.

Il gospel è un genere musicale che ha radici profonde nella cultura afroamericana e nella tradizione religiosa cristiana con le sue composizioni sacre e i ritmi energici. The Kingdom Choir è uno dei gruppi più apprezzati all'interno della comunità gospel.

La serata rappresenta per Opera San Francesco per i Poveri un’occasione per incontrare i propri sostenitori, volontari e amici. Da oltre sessant’anni OSF assiste tutti coloro che si trovano in condizioni di grave difficoltà, garantendo loro non solo una risposta ai bisogni primari, ma anche conforto, ascolto e attenzione. Solo nel 2022 OSF ha accolto oltre 22.599 persone provenienti da 127 nazioni diverse, attraverso i progetti Casa, Lavoro e Servizio Sociale, ha offerto 657.865 pasti caldi (oltre 2.100 al giorno) nelle sue Mense di corso Concordia e piazzale Velasquez. Ha inoltre erogato quotidianamente 120 docce grazie al suo Servizio Docce e distribuito in media 40 cambi di abito completi, mentre grazie al Poliambulatorio ha curato 27.855 persone e distribuito più di 43.400 farmaci.

Biglietti da 15 a 60 euro - esclusi i diritti di prevendita

Informazioni e prevendita: biglietteria@aragorn.it; aragorn.vivaticket.it.