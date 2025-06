Concerto di Justin Timberlake a Milano: orari, scaletta, biglietti, come arrivare e dove parcheggiare

Milano – È l’occasione che i fan italiani di Justin Timberlake aspettavano da anni. Il re del pop americano, che ha venduto oltre 88 milioni di dischi nel mondo, torna nel nostro Paese per inaugurare gli I-Days Milano 2025 con uno spettacolo che promette di mescolare i successi storici ai brani del nuovo album “Everything I Thought It Was”. Il concerto di lunedì 2 giugno 2025 sarà ospitato dall’Ippodromo Snai San Siro.

La giornata inizia alle ore 17.00 con l’apertura dei cancelli e delle casse, seguita alle 18.30 dal DJ set di Radio 105. Alle 19.30 sarà il momento della cantautrice norvegese Dagny, che scalderà il pubblico con la sua energia contagiosa, prima dell’atteso live di Justin Timberlake alle ore 21.00. La serata rappresenta un’occasione unica per assistere a uno show che promette di essere memorabile, considerando che si tratta dell’unico appuntamento italiano del tour mondiale dell’artista di Memphis.

Per chi volesse acquistare un biglietto last minute, sono ancora disponibili i biglietti standard al costo di 92 euro (più commissioni), mentre risultano sold out sia i biglietti per il pit sottopalco (Golden Circle) sia i vari pacchetti Vip. L’organizzazione sconsiglia vivamente di rivolgersi a siti di secondary ticketing per evitare truffe o biglietti non validi.

Quella di Milano l'unica data italiana del "The Forget Tomorrow World Tour"

Il Comune di Milano ha stabilito un nuovo piano di mobilità che consiglia di raggiungere l’Ippodromo utilizzando la metropolitana, potenziata per l’occasione con più corse e orari prolungati. In metropolitana le linee più comode sono la M1 e la M5. Per la M1 la fermata consigliata è Lotto, mentre per la M5 sono indicate sia Lotto che Segesta. Al termine del concerto, le ultime corse della M1 sono alle 00.23 (direzione Sesto FS) e alle 00.43 (direzione Molino Dorino), mentre per la M5 alle 00.23 (direzione San Siro) e alle 00.04 (direzione Bignami).

Per chi preferisce l’auto, le principali opzioni sono il parcheggio Mi Stadio e quello di interscambio Lampugnano, entrambi nei pressi della venue e raggiungibili a piedi. I motociclisti possono utilizzare i posteggi nella carreggiata laterale di viale Caprilli, nell’ultimo tratto da via Mancini a via Gignese.

I possessori di biglietti standard (posto unico rosso/giallo) devono entrare da piazzale Lotto, mentre chi ha Gold Ticket e pacchetti Super Pit e Vip deve utilizzare l’ingresso di via Caprilli. La biglietteria è allestita in via Diomede. All’ingresso sono previsti controlli con metal detector e ispezioni individuali di borse e zaini. È importante arrivare in largo anticipo non solo per superare i controlli, ma anche per assicurarsi le migliori postazioni.

La lista degli oggetti vietati è piuttosto estesa: bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo o plastica dura, bevande alcoliche di qualsiasi tipo, bevande non alcoliche in bottiglie di plastica di capacità superiore a 0,5 litri (le bevande non alcoliche sono limitate a una bottiglia di plastica non superiore a 0,5 litri senza tappo), animali (salvo i cani guida e da assistenza addestrati), valigie, trolley, passeggini, borse e zaini più grandi di 15 litri, armi (anche finte) e oggetti con bordi affilati o acuminati, materiale infiammabile o esplosivo, fuochi d'artificio, fumogeni, sostanze illecite, bastoni, ombrelli con punta lunga, aste per selfie, macchine fotografiche professionali e semiprofessionali, droni, pattini, monopattini, skateboard, caschi, power bank, puntatori laser, tende, sacchi a pelo, sedie da campeggio, posate di metallo, bombolette spray (inclusi antizanzare, deodoranti, creme solari).

Sebbene la scaletta ufficiale non sia ancora stata confermata, il “Forget Tomorrow World Tour” include tipicamente 28 brani per una durata di circa 2 ore e 22 minuti. I fan possono aspettarsi i grandi classici come “SexyBack”, “No Angels”, “Cry Me a River”, “Mirrors” e “Can’t Stop the Feeling!”, insieme ai brani del nuovo album “Everything I Thought It Was”.