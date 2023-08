Milano, l’autunno caldissimo dei concerti: ecco il cartellone di settembre e ottobre

Milano – Björk e dintorni . Dopo un’estate musicale all’insegna del kolossal, oltre 900mila spettatori ai concerti allo stadio San Siro, l’appuntamento con l’elfo islandese al Forum il 12 settembre è solo uno dei grandi eventi che attendono i milanesi al rientro dalle vacanze.

Tornata in classifica lo scorso autunno con l’album “Fossora”, Miss Guðmundsdótti impreziosisce un cartellone di fine stagione in cui trovano posto la (non poi tanto) strana coppia Elvis Costello & Carmen Consoli, al Cortile delle Armi di Castello Sforzesco il 31 agosto, l’icona degli Zeppelin Robert Plant , agli Arcimboldi il 5 settembre col progetto Saving Grace e la dolce complicità di Suzi Dian, gli Inti-Illimani , sempre al Castello il 6 settembre, il portoricano Rauw Alejandro , al Carroponte il 17, il James Blake dell’imminente “Playing robots into heaven” il 18 settembre al Fabrique, Paul Weller il 20 all’Alcatraz, e, ancora, il rapper del Michigan NF , al secolo Nathan John Feuerstein, il 23 al Fabrique, il dj inglese Carl Cox il 24 all’Alcatraz.

Grande attesa per il ritorno a Milano degli australiani 5 Seconds of Summer che il 26 settembre approdano al Forum con l’ultimo scampolo del loro “Summer Show”, seguiti il 27 al Fabrique da Sophie Scott, pardon Sophie and The Giants , reduce dal tormentone “Paradise” assieme al dj tedesco Purple Disco Machine. Nel cartellone di fine estate non passa inosservato il ritorno a Milano di Woody Allen nei panni di clarinettista alla testa della sua New Orleans Jazz Band. Con lui l’appuntamento al Blue Note è il 6 e 7 settembre.

Tornando al rock, il 2 ottobre planano agli Arcimboldi gli E urope di “The final countdown”, mentre il 3 all’Alcatraz ci sono i Blind Guardian di “The God Machine”, il 20 ottobre al Forum i Fall Out Boy , il 21 all’Alcatraz i Nanovar of Steel . Il 22 torna al Forum il rapper 50 Cent con quel The Final Lap Tour in cui trova posto pure l’amico Busta Rhymes come "special guest". Il 17 ottobre è di scena agli Arcimboldi il tropicalismo di Gilberto Gil , mentre al Forum la sera dopo arriva il violoncello romantico del croato (Stjepan) Hauser , nuovamente in tour dopo la fine dell’avventura 2 Cellos con Luka Šulić. Jazz e fusion all’Alcatraz il 26 ottobre con il bassista Marcus Miller .

Sul versante del rap italiano, oltre all’appuntamento con Lazza dell’8 settembre all’Ippodromo di San Siro, l’evento è Marracash il 23 all’Ippodromo La Maura con “Marrageddon”, il festival che lo vede affiancato da Salmo, Fabri Fibra, Shiva, Paky, Guè ed altri. Date cerchiate in rosso sul calendario anche per Il Volo , agli Arcimboldi dal 2 al 9 settembre, ma anche quelle al Carroponte di Edoardo Bennato (il 6), Manuel Agnelli (il 7), Tananai (il 9), Coma_Cose (il 15), e quelli al Forum di Gigi D’Alessio (4 ottobre), Pooh (5 e 6), Renga & Nek (il 7), Madame (il 21), Ariete (il 27), Emis Killa (il 28). Cristina D’Avena canta il primo settembre al Carroponte seguita il 2 da Lo Stato Sociale , mentre i Casino Royale sono al Castello Sforzesco il 4 settembre, Francesca Michielin il 10. Il 26 settembre la sfida Panariello vs Masini sbarca agli Arcimboldi e il 6 ottobre quella di Al Bano ai suoi 58 anni di carriera al Dal Verme.