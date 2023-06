Coldplay a Milano, show a San Siro: chi apre il concerto e la scaletta

Milano, 25 giugno 2023 – Il conto alla rovescia è partito: stasera è la prima delle quattro serate (25, 26, 28 e 29 giugno) dei Coldplay a San Siro. E così si conclude la parentesi italiana del Music of the Spheres world tour che ha già infiammato il Diego Armando Maradona di Napoli.

La band britannica torna al Meazza dopo che nel 2017 era andato in scena il loro ultimo show italiano portando nella loro scaletta i principali successi, da Viva la Vida a Magic.

Il concerto dei Coldplay è strutturato come se fossero 4 atti ideali dove le canzoni in scaletta sono raccolte in base a criteri che seguono una logica. Lo show portato in tutta Europa ha una durata complessiva di due ore circa, che può variare in base alla presenza di guest star o eventuali bis.

I cancelli di San Siro apriranno alle 19. Prima del concerto dei Coldplay si esibiranno gli scozzesi Chvrches, come già accaduto a Napoli, e Mara Sattei, reduce dalla partecipazione all'ultimo festival di Sanremo. Alle 21 inizierà lo show della band britannica.

La scaletta del concerto di Milano? Non ci sono certezze, ma sicuramente la band cercherà di abbracciare l'intera carriera, dagli inizi all'ultimo album Music of the Spheres. L’elenco delle canzoni in programma potrebbe partire con Higher Power, accompagnata dal lancio di sfere colorate tra il pubblico, seguita da Adventure of a lifetime, durante la quale si illuminano a ritmo di musica i braccialetti che vengono consegnati al pubblico all'ingresso. Poi, una carrellata di successi. Ecco una probabile scaletta dei live a San Siro, stilata in base alla setlist dei concerti di Napoli e delle precedenti date del tour.

Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Viva La Vida

Something Just Like This

Trouble

Every Teardrop is a Waterfall

Yellow

Human Heart

People of the Pride

Hymn for the Weekend

In My Place

Clocks

Infinity Sign

Midnight

My Universe

A Sky Full of Stars

Sunrise

Green Eyes

Don't Panic

Possibile cover in italiano

Humankind

Fix You

Biutyful

Tre palchi, uno dei quali isolato in mezzo al pubblico, venticinque pezzi in tutto spaziando dall’iniziale, potentissima, «Higher Power» alla conclusiva «Biutyful» eseguita nel clangore di abbacinanti fuochi d’artificio.

In mezzo una cascata di raggi laser, fiamme infernali, esplosioni coriandoli e la scenografia intermittente di quei braccialetti luminosi (in materiale plastico compostabili in ossequio alla scelta green della tournée) che da alcuni anni negli show degli eroi di «In my place» rappresentano uno spettacolo nello spettacolo.