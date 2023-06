Coldplay a Milano: come arrivare al concerto, metro, orari, biglietti e scaletta

Lo stadio di San Siro si prepara ad accogliere quattro giorni di concerto dei Coldplay, in Italia per il Music Of The Spheres World Tour 2023. Sono sei anni che il gruppo rock britannico non mette piede a Milano e – includi anche i concerti a Napoli – sono stati venduti quasi trecento mila biglietti. La band di Chris Martin si esibirà 25, 26, 28 e 29 giugno.

I biglietti per le date milanesi sono esauriti da mesi. L’unica cosa possibile, fino al giorno prima del concerto, è il cambio di nominativo nel caso in cui qualcuno volesse cedere i propri biglietti. I prezzi delle varie sono i seguenti: prato 115,81 euro, primo settore numerato 182,85 euro, secondo settore numerato 152,38 euro, terzo settore numerato 115,81 euro, quarto settore numerato 97,52 euro, quinto settore numerato 79,24 euro, sesto settore numerato 60,95 euro.

I cancelli di San Siro apriranno alle 17.00 ma per chi ha i biglietti per il prato si consiglia di arrivare in largo anticipo per il controllo dei biglietti e di sicurezza. L’esibizione d’apertura invece dovrebbe iniziare alle 18.00 con la band scozzese Chvrche s e l'italianissima Mara Sattei, finché intorno alle 21.00 saliranno sul palco i Coldplay. Il concerto dovrebbe durare circa due ore e mezza.

Il concerto si terrà in uno stadio i cui parcheggi sono limitati rispetto al numero di spettatori previsti e il traffico nella zona sarà estremamente intenso: per gli automobilisti è meglio quindi arrivare con larghissimo anticipo. Il modo migliore per arrivare è prendere la metropolitana per la fermata San Siro Stadio, della linea M5 lilla, oppure in autobus o in tram, usando la linea 49 e (da piazza Tirana, fermata di via Harar) e la linea 16 (da piazza Fontana, fermata al capolinea di piazzale Axum).

L’Azienda trasporti milanesi ha comunque potenziato il servizio sia prima che dopo il concerto. Le metropolitane M1 e M5 e il parcheggio di Lampugnano chiuderanno più tardi e, anche dopo il normale orario di chiusura, sulla M1 e sulla M5 viaggiano treni dedicati al rientro del pubblico.

M1: treni in servizio solo da Lotto verso Sesto Fs (e non al contrario). Ultima partenza da Lotto all’1 circa.

M5: treni in servizio tra San Siro Stadio e Bignami. Ultima partenza dai capolinea all’1 circa.

Per raggiungere lo stadio scendete a San Siro Stadio sulla M5, oppure a Lotto sulla M1. A questa pagina tutte le informazioni dell’Atm per il concerto.

L’organizzazione del concerto fa sapere che per ragioni di sicurezza non è consentito introdurre bottiglie di vetro, lattine o borracce di metallo o plastica dura, bevande alcoliche di qualsiasi tipo, bevande non alcoliche in bottiglie di plastica di capacità superiore a 1 litro (le bevande non alcoliche sono limitate a una bottiglia di plastica non superiore a 1 litro senza tappo), animali (salvo i cani guida e da assistenza addestrati), valigie, trolley, passeggini, borse e zaini più grandi di 15 litri, armi (anche finte) e oggetti con bordi affilati o acuminati, materiale infiammabile o esplosivo, fuochi d'artificio, fumogeni, sostanze illecite, bastoni, ombrelli con punta lunga, aste per selfie, macchine fotografiche professionali e semiprofessionali, droni, pattini, monopattini, skateboard, caschi, power bank, puntatori laser, tende, sacchi a pelo, sedie da campeggio, posate di metallo, bombolette spray (inclusi antizanzare, deodoranti, creme solari).

Ufficialmente non si sa quali brani canteranno i Coldplay, ma è possibile farsi un’idea sulla base della scaletta che hanno fatto a Napoli e nelle precedenti date del tour. A grandi linee, dovrebbero aprire con Higher Power e seguire con brani che fanno parte di tutta la loro discografia: