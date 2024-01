Cineteca MIC Milano, il programma di gennaio 2024: ecco tutti i film sul grande schermo

Milano, 8 gennaio 2024 – Con l’inizio del nuovo anno, Cineteca Milano MIC arricchisce la sua offerta di film per il pubblico della città: dal 9 gennaio prende il via una programmazione di proseguimenti di prime visioni. Lo scopo è quello di riprendere e “riattualizzare” la pratica dei proseguimenti in voga nella nostra città negli anni sessata e settanta, permettendo ai film – spesso bruciati velocemente nei loro primi passaggi in sala – di avere più vita sul grande schermo e, nello stesso tempo, permettere al pubblico di conoscerli e di vederli, o rivederli, anche in un secondo momento. Una modalità di fruizione “lenta” che siamo sicuri possa giovare ai tanti titoli che proporremo.

Nel mese di gennaio si spazierà quindi dalla Palma d’Oro a Cannes Anatomia di una caduta, ai due bellissimi documentari Enzo Jannacci – Vengo anch’io e Io, noi e Gaber; da The Old Oak di Ken Loach al sorprendente esordio alla regia di Michele Riondino con Palazzina LAF; in programma anche una chicca come il film di animazione Anna Frank e il diario segreto. Inoltre, per ogni titolo è prevista più di una programmazione.

“Il nostro obiettivo, inoltre – dichiara Matteo Pavesi, direttore di Cineteca Milano - è quello di fare in modo che Cineteca Milano MIC diventi sempre più un punto di riferimento per la città e per i cittadini della zona Nord di Milano che amano il cinema di qualità visto al cinema. La sala del MIC – sempre più radicata sul territorio - non perderà la propria identità e la sua missione principale che rimane quella di valorizzare i grandi film, sia quelli del passato che i film di oggi che costruiscono la storia del cinema di domani”.

Il programma di gennaio

Ecco la programmazione del mese di gennaio dei proseguimenti che potranno essere arricchiti nei prossimi giorni con nuovi titoli. Martedì 9 gennaio

Ore 15.00 Anatomia di una caduta

Ore 17.45 Enzo Jannacci Vengo anch’io

Mercoledì 10 gennaio

Ore 15.00 Enzo Jannacci Vengo anch’io

Ore 16.45 Anatomia di una caduta

Giovedì 11 gennaio

Ore 15.00 Enzo Jannacci Vengo anch’io

Ore 16.45 Anatomia di una caduta

Venerdì 12 gennaio

Ore 15.00 Enzo Jannacci Vengo anch’io

Ore 20.00 Anatomia di una caduta

Sabato 13 gennaio

Ore 15.00 Anatomia di una caduta

Domenica 14 gennaio

Ore 19.15 Enzo Jannacci Vengo anch’io

Martedì 16 gennaio

Ore 15.00 Io, noi e Gaber

Ore 17.30 The Old Oak

Mercoledì 17 gennaio

Ore 15.00 Io, noi e Gaber

Ore 17.30 The Old Oak

Giovedì 18 gennaio

Ore 15.00 Io, noi e Gaber

Ore 17.30 The Old Oak

Venerdì 19 gennaio

Ore 17.30 The Old Oak

Ore 19.15 Palazzina LAF

Sabato 20 gennaio

Ore 15.00 Palazzina LAF

Martedì 23 gennaio

Ore 15.00 Palazzina LAF

Ore 17.00 Hometown - La strada dei ricordi

Mercoledì 24 gennaio

Ore 15.00 Palazzina LAF

Ore 17.00 Hometown - La strada dei ricordi

Giovedì 25 gennaio

Ore 15.00 Hometown - La strada dei ricordi

Ore 17.00 Anna Frank e il diario segreto

Venerdì 26 gennaio

Ore 15.00 Anna Frank e il diario segreto

Ore 20.00 Hometown - La strada dei ricordi

Sabato 27 gennaio

Ore 15.00 Hometown - La strada dei ricordi

Domenica 28 gennaio

Ore 15.00 Hometown - La strada dei ricordi

Prezzi proiezioni

Da Martedì a Venerdì

Intero € 5,00

Ridotto (Cinetessera 2024, studenti universitari, under 14, Abbonamento Musei) € 4,00

Sabato e Domenica

Intero € 7,50

Ridotto (Cinetessera 2024, studenti universitari, under 14) € 6,50

L’ Abbonamento Musei Lombardia dà diritto all’ingresso gratuito per visitare il MIC nei consueti orari di apertura e l’ingresso ridotto per assistere alle proiezioni da martedì a venerdì fino alle ore 19.00. Eventi speciali fuori da questi orari non rientrano nella gratuità dell’Abbonamento.