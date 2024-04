Chiello porta scompiglio al mercato rionale con il suo ‘Limone’

Da "Signora, i limoni" di uno sketch diventato virale qualche anno fa sui social network a 'Limone', il nuovo brano del cantautore Chiello, il mercato è sempre protagonista. Pochi giorni fa, infatti, i frequentatori del mercato rionale di viale Monza a Milano si sono trovati di fronte una particolarissima vendita di agrumi.

Un modo senza dubbio originale – che è stato accompagnato da una serie di manifesti in città - per presentare un brano in cui Chiello rivisita in modo del tutto originale molte influenze del passato. 'Limone' è una canzone che spiazza, soprattutto se si considera che a cantarla è un ragazzo di 25 anni.

Sonorità classiche per un artista decisamente moderno e in rampa di lancio. Anche perché 'Limone' è la terza parte di un racconto che ha preso il via nel 2021 con l'album 'Oceano Paradiso ed è continuato nel 2023 con 'Mela marcia'.

Chi è Chiello? Un po' rap e un po' pop, con qualche spruzzatina - positiva, per fortuna - di trap: lo stile del cantautore nato a Venosa, in provincia di Potenza, e ormai adottato dalla città di Milano è moderno, pur strizzando l'occhio al passato. Anzi, facendo della ricerca nel passato un punto di forza.

Chiello arriva a 'Limone' dopo le ultime collaborazioni con nomi altisonanti della musica italiana: da Coez a Tedua, con il quale ha contribuito a 'Paradiso' dell'album 'Nei letti degli altri' di Mahmood. E se il buongiorno si vede dal mattino, questo ragazzo farà strada.