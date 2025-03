Adriano Celentano e Spike Lee: misterioso incontro a Milano

Milano, 11 marzo 2025 – La strana coppia. Spike Lee e Adriano Celentano si sono incontrati a Milano: un faccia a faccia dai contorni ancora misteriosi, che ha acceso la curiosità di diversi ambienti all’interno del mondo dello spettacolo. Cinema, tv, musica. Di cosa hanno parlato il regista afroamericano, autore di pellicole memorabili come Fa la cosa giusta e S.O.S., e il “Re degli ignoranti”, colui che alla fine degli anni ‘50 portò il rock’n’roll in Italia? Chissà. L’eccezionalità dell’evento, comunque, ha dato subito la stura a una serie di ipotesi.

L’appuntamento

Per incontrare il regista Usa, Celentano - a quanto apprende l'Adnkronos - ha lasciato la villa di Galbiate dove risiede insieme alla moglie Claudia Mori e la cosa, sempre più rara, non è passata inosservata. E infatti il motivo era validissimo visto che ad aspettarlo nel capoluogo lombardo c'era il regista newyorkese cult, grandissimo appassionato di basket – è tifoso dei New York Knicks – che qualche anno fa assistette al match di Eurolega fra Olimpia Milano e Panathinaikos disputato al PalaDesio. Riserbo al momento su cosa i due si siano detti e cosa stiano tramando. Forse c'entra il nuovo film del regista americano 'Highest 2 Lowest', in uscita in primavera e dato in arrivo al festival di Cannes? Magari la colonna sonora?

La nuova opera di Lee è un thriller poliziesco, remake in lingua inglese del film del giapponese Akira Kurosawa del 1963 “High and Low”. Protagonista è Denzel Washington, alla sua quinta collaborazione con Spike Lee.

L'abbraccio

L’incontro è documentato da una foto, apparsa sul sito internet di Adnkronos dove si vede Spike Lee abbracciare Adriano Celentano al tavolo di un locale. Lee indossa giubbotto nero e cappellino da baseball sempre nero targato New York Yankees, la squadra da baseball che di recente – via RedBird – ha fatto il suo ingresso nella compagine sociale del Milan. Adriano, che da tempo conduce vita ritirata, appare in forma, con occhiali da sole e giacca a quadri.