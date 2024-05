Cattelan, alla fine niente Sanremo 2025. La spunta Carlo Conti: sarà lui a guidare il Festival

Sarà Carlo Conti a raccogliere il (pesante) testimone di Amadeus alla guida di Sanremo. La Rai ha scelto il conduttore toscano per aprire una nuova pagina della storia del Festival. Quello di Conti è stato uno dei nomi più quotati in questi mesi che hanno seguito l’addio di Amadeus, che – insieme all’amico Fiorello – ha portato al festival della Città dei Fiori ascolti da record. Conti è un veterano di Sanremo: ha già presentato tre edizioni della kermesse (dal 2015 al 2017, quest’ultima in tandem con Maria De Filippi).

Quello del presentatore toscano non era l’unico nome in lizza per la conduzione. Molto in auge il nome di Alessandro Cattelan, con un’ampia esperienza nel genere (per dieci anni ha presentato “X Factor”). "Forse si fa sempre il mio nome perché sono nato e cresciuto in un ambiente musicale: Mtv, X Factor, Eurovision – aveva detto in un’intervista – è qualcosa che tecnicamente so fare, ma Sanremo è più della tecnica'', aveva spiegato.

A fare il suo nome, in ticket con l’abbiatense Antonella Clerici, era stato lo stesso Fiorello, dopo giorni dopo la fine del Festival 2024. A proporsi come direttore artistico di Sanremo anche il brianzolo Morgan. Nel toto nomi erano finiti anche Gerry Scotti e Michelle Hunziker. Alla fine la scelta è caduta sul volto storico di casa Rai.