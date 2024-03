Sanremo 2025, nuovo presentatore cercasi. Da Michelle Hunziker a Morgan: la carica dei lombardi per la guida del Festival

Milano – Michelle Hunziker a Sanremo 2025? Dopo la decisione (stavolta irrevocabile) di Amadeus, che ha scelto di passare il testimone dopo cinque anni alla guida del Festival, non si arresta il toto-nomi: chi sarà il nuovo presentatore della kermesse? Per la conduttrice svizzera, ormai milanese d’adozione, non si tratterebbe di un debutto: nel 2018 fu protagonista della kermesse al fianco di Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino. Un’esperienza che è rimasta nel cuore di Michelle: “È stato magico”, aveva detto parlando del palco dell’Ariston.

L 'indiscrezione sul possibile ritorno in Rai di Michelle arriva da Fiorello a VivaRai2! La presentatrice in un'intervista ha voluto ringraziare “Fiore” per averla aiutata a scegliere il titolo della sua ultima trasmissione. Lo showman ha esaltato la collega, aggiungendo poi una suggestione: “Potrebbe essere una prossima Rai, potrebbe tornare per Sanremo. L'ha già fatto e lo rifarebbe volentieri. Dunque ci sono già tre volontari: la Hunziker, Cattelan e Gigi D'Alessio”.

Il fanta-nomi come detto non si arresta. Oltre ai tre già citati da Fiorello, ci sono altre due donne forti del mondo dello spettacolo in lizza per la conduzione: Antonella Clerici (magari in tandem con Cattelan, visto che i due sono legati da una stima reciproca) e Lorella Cuccarini, che quest’anno ha conquistato tutti come co-conduttrice. Un altro nome caldo è quello della popstar Laura Pausini, che ha già condotto un grande eventi musicale internazionale (l’Eurovision Song Contest del 2022 a Torino).

Insistenti anche le voci su una possibile conduzione di Paolo Bonolis, Gerry Scotti o del ritorno di Carlo Conti, tre decani della tv. Ma la scelta potrebbe essere anche quella di puntare su un “giovane”, Stefano De Martino. Nei giorni scorsi si è fatto avanti anche Morgan: l'ex frontman dei Bluvertigo ha affermato di essere pronto a rivestire il ruolo di direttore artistico. Quel che è certo è che la decisione non potrà arrivare in tempi troppo lunghi, dal momento che le cinque serate sanremesi prevedono un lungo lavoro di selezione dei brani e non solo (la nomina ufficiale arriva di solito in estate, ad agosto). E chi guiderà l’edizione 2025 dovrà anche fare i conti con un’eredità non semplice, quella del Sanremo dei record targato Amadeus.