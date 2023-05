I milanisti Leao e Calabria al concerto di Lazza: maglia in regalo al rapper

La fede rossonera di Lazza, il rapper milanese giunto secondo al Festival di Sanremo con “Cenere”, è fatto noto. Così come il gradimento di ritmi e rime hip-hop nello spogliatoio rossonero, a partire da Rafael Leao, che ha addirittura inciso un disco intitolato “Beginning”, nascondendosi dietro l’alias Way 45.

Ieri sera, domenica 30 aprile, la stella portoghese e il capitano Davide Calabria erano fra gli spettatori del secondo concerto di Lazza, salito sul palcoscenico del Forum di Assago davanti a una platea da tutto esaurito. I due calciatori, durante il concerto, sono stati chiamati per qualche momento sul palcoscenico da Lazza, che ha mostrato ai fan la maglia ricevuta in dono, proprio quella dell’esterno difensivo milanista.

Come riportato su Twitter, fra gli altri, dal profilo “Milan Memories”, Lazza ha concluso il siparietto sul palco con l’ennesima professione di fede rossonera. “Se c’è qualcuno che fischia, può andare a fare in ***. Forza Milan”. Leao e Calabria hanno salutato il pubblico, prima di tornare ai loro posti per godersi la conclusione del concerto, immortalando la serata con una fotografia scattata sulle tribune del Forum.

"Se c'è qualcuno che fischia vada a fare in culo,Forza #Milan raga"@thelazzinho meraviglioso con i nostri campioni @RafaeLeao7 e @davidecalabria2. Come fai a non volergli bene? ❤️🖤 pic.twitter.com/YdHL219yBu — Milan memories (@MemoriesMilan) April 30, 2023

Qualche giorno fa c’era stato un altro contatto fra Lazza – spesso presente a San Siro – e Leao. Dopo l’approdo del Milan in semifinale il rapper milanese aveva annunciato su Instagram la sua intenzione di “fare un feat a Rafa" qualora i rossoneri dovessero vincere la Champions League. Il post non era sfuggito al miglior calciatore dello scorso campionato, che aveva commentato “Così ti voglio”