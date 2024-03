Bianca Balti festeggia i 40 anni a Milano: il super party, gli invitati vip e il vestito “chandelier”

Milano, 21 marzo 2024 – Il tempo che scorre non sembra lasciare il segno a Bianca Balti, una delle modelle più famose al mondo, che ieri ha festeggiato i suoi 40 anni con un party esclusivo da Cracco in Galleria a Milano.

Nata a Lodi il 19 marzo 1984, Bianca Balti ha sfilato per i più importanti brand di moda al mondo ed è stata tra le modelle italiane più pagate e conosciute, insieme a Eva Riccobono e Mariacarla Boscono.

Era il 2005 quando è salita per la prima volta sulla passerella di Dolce & Gabbana: da quel momento la carriera di Balti è decollata arrivando a sfilare sulle passerelle di tutto il mondo.

Il compleanno da Cracco

Dopo aver festeggiato con famiglia e figlie (Matilde Lucidi, 16 anni e Mia McRae, 8 anni), la modella si è presentata al ristorante di Cracco in Galleria per darsi ai festeggiamenti più sfrenati con gli amici della moda e non solo: da Lorenzo Serafini, Gilda Ambrosio, Giorgia Tordini e Giuliano Calza arrivando a Marco Mengoni e Nima Benati, tutti gli invitati si sono presentati in un look bianco come il dress code della serata voleva.

“BIANCHISSIMA” era l’indizio che suggeriva agli amici della festeggiata di presentarsi con un total look bianco, un omaggio al suo nome che ha preso forma nella scelta dei capi da lei indossati: due abiti bianchi realizzati da The Attico che esprimessero la sensualità, senza rinunciare allo stile, della modella quarantenne.

Bianca Balti tra Giorgia Tordini (a sinistra) e Gilda Ambrosio (a destra) di The Attico

L’abito “Chandelier”

Dei due abiti indossati da Balti, sicuramente l’abito “chandelier” è quello che ha catturato l’attenzione degli invitati e degli appassionati di moda: si tratta del modello con cui The Attico ha aperto l’ultima sfilata primavera-estate a Milano.

Un vero e proprio “lampadario”, caratterizzato da un reggiseno ricamato e ricoperto di Swarovski e di una rete che ricorda proprio gli eleganti lampadari a bracci dei saloni ottocenteschi, per chiudersi con frange di piume. All’insegna della sensualità (e ovviamente del bianco).

La festa e le torte ironiche

L’evento in centro a Milano è stato ripreso dalle fotocamere degli invitati per essere postato sui social: "Volevo dirvi che vi voglio un sacco di bene!" ha esclamato la modella prima di spegnere le candeline su due torte ironiche e colorate.

"Forty and still don't get jokes" (40 anni e ancora non capisco le battute), la scritta della prima e "...And too young for botox" (...e troppo giovane per il botox), sulla seconda, per ironizzare sull’eterna giovinezza di Bianca Balti.

Lei stessa ha recentemente dichiarato di non avere un buon rapporto con il tempo che passa: “Lo vivo male e non ci trovo nulla di divertente nelle rughe e il corpo che sfiorisce ma dovrò farmene una ragione”, ha dichiarato recentemente la modella. Un traguardo che per ora sembra essere solo sulla carta d’identità.