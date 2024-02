William Djoko, chi è il compagno di Marica Pellegrinelli

Milano, 19 febbraio 2024 – Marica Pellegrinelli, modella bergamasca, è incinta del terzo figlio. Dopo i primi due – Raffaela Maria, 12 anni, e Gabrio Tullio, 8 anni – nati dal matrimonio con Eros Ramazzotti, ora è in dolce attesa di una bambina dal compagno William Djoko. Cosa sappiamo del futuro papà?

Classe 1984, William Djoko è nato in Olanda da padre camerunese e da madre di origini ucraine e olandesi.

Appassionato di musica fin da bambino, ha iniziato la sua carriera come ballerino. La passione per l'house music, però, non l'ha mai abbandonato, così ha fondato la band Jason & the Argonauts. Nel 2008 ha intrapreso il percorso da solista e ha lanciato l'album Hard Loving. Poco dopo, il suo nome ha iniziato a circolare e William è diventato un dj e produttore musicale di fama internazionale. Oggi si esibisce in tutto il mondo, soprattutto a Londra, Berlino, Barcellona e Ibiza.

Ma come è nato l’amore tra William Djoko e Marica Pellegrinelli. In un’intervista a Grazia –rivista alla quale la modella ha confermato la terza gravidanza, ndr – la 35enne ha raccontato: “Nel giugno 2019 mi stavo separando, vado a un evento di lavoro, lui suonava… me lo presentano, mi chiede come mi chiamo e capisce America invece che Marica e mette in consolle la canzone This is america. In quel periodo ero molto stressata, aspettavo che uscisse il comunicato di separazione e mi dicevo: non può piacerti uno che hai visto per un minuto”. Poi, la seconda chance per la coppia: “Due anni esatti dopo, eravamo a una cena di compleanno di un’amica comune. Me lo presentano di nuovo e io mio ricordo di lui, abbiamo parlato dell’equivoco di America e da allora non ci siamo più lasciati. Prima di lui, nessuno non era mai entrato in casa mia, non avevo mai presentato nessuno ai miei figli”. Per un po' la loro relazione è rimasta segreta, perché la coppia aveva deciso di non uscire subito allo scoperto nonostante ci fossero indizi su Instagram e qualcuno li aveva visti anche per le vie del centro di Milano. Poi, l’ufficializzazione. E ora la notizia della gravidanza: Marica è al settimo mese e la data del parto è prevista per metà maggio.