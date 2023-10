Belen Rodriguez: “I miei sensi si risvegliano dopo un lungo letargo”. E sulle mani spuntano due fedi

Brescia – Dopo settimane di silenzi, apparizioni diradate e perfino un supposto ricovero in una clinica di Brescia, Belen Rodriguez torna più country che mai con alcuni video e foto che la immortalano in una bella location montanara, probabilmente il buen retiro bresciano del neo fidanzato Elio Lorenzoni, originario di Bedizzole. Ma soprattutto torna con alcune frasi tra il filosofico e il criptico, con cui rivendica una vita di scelte libere.

“Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi, non intendo accontentarmi, non intendo far finta di non vedere, di non sentire, perché sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo. Non intendo sventrare il mio sentiero burlandomi di quelle facce mascherate che balbettano ignoranza rido forte senza spostare lo sguardo, tutto quanto in me sorride, e non intendo fermarmi”. A corredo delle parole davvero un po’ misteriose, una bella fotografia di due cavalli, uno bianco e uno nero, intrecciati in un quello che sembra un abbraccio.

Che la nuova fase amorosa facesse bene alla showgirl, reduce dal terzo fallito tentativo di far funzionare le cose con Stefano De Martino, si era capito: le ultime foto su Instagram la mostrano felice con Lorenzoni, tanto che si era anche diffusa la voce che si fosse trasferita da Milano a Brescia lasciando i figli ai rispettivi padri. Santiago con De Martino e Luna Marì con Antonino Spinalbese. Poi però era arrivata una sorta di smentita indiretta, con le immagini di tutto il clan Rodriguez in visita in quella che dovrebbe essere la nuova casa milanese della presentatrice argentina.

Ma adesso, a suggellare la svolta sentimentale in direzione Brescia, c’è anche un post che ha fatto subito sobbalzare i fan della coppia: in un carosello di foto sempre su Instagram, ci sono due foto che mostrano Belen ed Elio indossare delle fedine. Sembrano sulla mano destra, forse un fidanzamento? Lo scopriremo presto, siamo sicuri.