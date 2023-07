Belen Rodriguez in Valcamonica, tappa in pasticceria con selfie

Brescia, 28 luglio 2023 – Tappa golosa per Belen Rodriguez in Valcamonica, nel Bresciano.

La presentatrice argentina si è concessa una pausa alla Pasticceria Bontempi di Sellero, nota in tutta la valle per la prelibatezza delle sue creazioni.

Sellero, 1.390 anime, non è abituata a visite di vip e, per questo, l’arrivo della showgirl ha inevitabilmente suscitato curiosità e scalpore.

Dopo la merenda, non potevano mancare i selfie con i titolari e i clienti, a cui Belen non si è sottratta. Le fotografie sono poi state pubblicate sulla pagina Facebook della pasticceria. Il post è stato subito commentato. “Molto più che bella, semplicemente classica!”, ha scritto Laura. E c’è anche chi ha consigliato: “Se la vuoi far tornare, una brioche in suo onore devi creare”. Ma cosa faceva Belen in Valle Camonica? Una gita, un impegno di lavoro o un incontro romantico? Del resto, stando agli ultimi gossip, sembra che in quella zona viva proprio Elio Lorenzoni, l'imprenditore con cui la 38enne è stata avvistata in atteggiamenti intimi al compleanno di Ignazio Moser, il compagno della sorella Cecilia. Nonostante persone a lei vicine, assicurano che lui sia solo un amico di vecchia data, qualche dubbio è lecito.