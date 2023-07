Balletto di Milano sulle punte al Castello Sforzesco

Milano, 31 luglio 2023 – In questa estate tanto difficile e dura, un’oasi di leggerezza fa bene: il 3 agosto al Castello Sforzesco nel Cortile delle Armi per la rassegna Milano è viva la serata Grandi Balletti porta in scena un tocco di favola e di gioia per tutti.

La voglia di balletto classico non manca mai e ogni occasione per goderne è una festa per i fan delle punte e dei tutu, delle pirouette femminili e dei tour en l’air, delle cabriole e dei manège maschili. Tocca ora al Balletto di Milano regalare brani scelti dai classici più amati e attesi come “Lago dei cigni” e “Bella addormentata”, oltre a pezzi del repertorio creato ad hoc per il gruppo, come “Viva Verdi”, che sarà poi anche in varie città del Marocco, a rappresentare l’arte teatrale italiana in ottobre. “I nostri danzatori hanno tutti una formazione accademica completa ma sono stati scelti soprattutto per la loro personalità” spiega Carlo Pesta, direttore artistico della compagnia “abbiamo quindi pensato a un programma che li valorizzi appieno, singolarmente e come ensemble. Sono giovani dotati di qualità sia tecniche sia interpretative”.

L’apertura e la chiusura della serata sono riservate a due vivaci coreografie neoclassiche firmate da Agnese Omodei Salè su musica appunto di Verdi, da “Otello” e dai “Vespri Siciliani”. Di scena anche i duetti da “Daphnis et Chloé” di Adriana Mortelliti su Ravel e da “Romeo e Giulietta” di Federico Veratti su musica di Ciakovsky, a celebrare l’intensità emotiva dell’amore tra i protagonisti di queste magnifiche narrazioni. Completano il programma il pas de deux virtuosistico da “Fiamme di Parigi” di Boris Asafev, ispirato alla Rivoluzione Francese, quello brioso da “Don Chisciotte” su Minkus e quello ardente da “Le Corsaire” su Adam. Si alternano nei brani del gala milanese Paloma Bonnin, rientrata dal Paraguay, come apprezzata guest, Annarita Maestri, Alessia Sasso, Giusy Villarà, Amanda Hall che con Emanuel Ippolito è reduce dal successo a Orlando, in Florida, Mattia Imperatore, Alberto Viggiano, Iroki Inokuchi e la new entry Gianmanuel D’Elia, formato alla Scala.