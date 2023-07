Cosa fare ad agosto a Milano: musica, teatro, cinema ed eventi per bambini

Milano, 31 luglio 2023 – Strade deserte e saracinesche abbassate sono un ricordo gli anni Ottanta e Novanta: Milano ad agosto è aperta per ferie e più viva che mai. C’è da accontentare i tanti turisti che scelgono la città ma anche i tanti milanesi che le ferie le hanno già fatte o le faranno. Ecco dunque qualche idea di qualità per passare il tempo libero agostano a Milano.

Il 2 agosto al Castello Sforzesco appuntamento con Giovanni Truppi live: il cantautore presenterà il suo ultimo disco “Infinite possibilità per esseri finiti”. E ancora, sempre al Castello domenica 6 agosto “The Jazz side of Flamenco”, il meglio della scena musicale di Barcellona: un cocktail irresistibile di Jazz, folklore catalano e flamenco ipnotizzante.

Il 10 agosto, invece, alla Fabbrica del Vapore, appuntamento con Recital soprano e pianoforte "Intorno a Mascagni", presentato dal Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano. Lo stesso giorno, ma al Castello, “C’era una volta Ennio”, i Solisti di Milano Classica regaleranno una serata di forti emozioni con le più famose colonne sonore di uno dei più grandi compositori del Novecento che hanno fatto la storia del cinema.

Il 15 agosto in musica è alla Cascina Cuccagna, con una super festa di Ferragosto a ritmo di jazz (e non solo). Il 25 agosto al Castello appuntamento per gli appassionati di chitarra con i 40 Fingers, che si stanno facendo apprezzare in tutto il mondo con le loro sensazionali rivisitazioni arrangiamenti per quattro chitarre acustiche di celebri brani rock, pop, colonne sonore del cinema e delle serie tv.

Il 26 agosto, invece, al Carroponte di Sesto San Giovanni sarà impossibile non ballare con una serata a tutta taranta e street food pugliese.

Il 31 agosto sempre al Castello Sforzesco (ore 21) ci sarà il concerto di Carmen Consoli e Elvis Costello. Il live sarà un viaggio attraverso le tappe delle loro straordinarie carriere, ricche di successi e metamorfosi, che porterà sul palco momenti intimi quasi sussurrati e ruggiti rock.

Per tutto agosto poi ci sono i concerti Candlelight. Si tratta di spettacoli musicali unici. La migliore musica classica in un’atmosfera intima creata dalla luce soffusa delle candele. Per esempio, a Villa Clerici il 31 agosto si terrà il tributo ai Coldplay.

Il 4 agosto sempre al Castello Sforzesco “Odissea (Tracce di resilienza urbana)” a cura di Teatro del Simposio. Il 7 agosto, sempre al Castello, “Frutto dell’immaginazione”, un emozionante giallo originale di Bernard Slade. Per gli appassionati di tragedie greche, “Ifigenia in Tauride” (Euripide) sarà messa in scena al Castello il 13 agosto a cura di Associazione Kerkís. Teatro Antico In Scena.

Alla Fabbrica del Vapore quasi tutte le sere c’è anche l’appuntamento con cinema di Arianteo. Tra i titoli più interessanti: "Indiana Jones e il quadrante del destino" di J. Mangold il 2 agosto; “Barbie” il 5 agosto; “Ponyo sulla scogliera” il 7 agosto; “Il sol dell’avvenire” il 9 agosto; “Il grande giorno” l’11 agosto; “Ticket to Paradise” il 14 agosto; “Forever Young” il 17; “Omicidio nel West End” il 18; “Gli spiriti dell’isola” il 20; “Un uomo felice” il 23; “Il sapore della felicità” il 25; “Following” il 31.

Ferragosto con i bambini in città? Niente problema, si può andare alla Fabbrica del Vapore alle 11 per “I viaggi di Giovannino Perdigiorno”, installazione interattiva ispirata alla poetica di Gianni Rodari. Alle 18 invece lo spettacolo di circo Un cabaret sopra le righe (dalle 18).

Il 16 agosto alla Fabbrica del Vapore appuntamento con “I giochi di una volta - Teatro pane e mate”, installazione composta da una ventina di giochi di una volta costruiti in legno: ispirati ai modelli di giochi del passato, stimolano la curiosità, l'immaginazione, l'osservazione e hanno il grande potere di coinvolgere bambini di tutte le età, e di farli giocare insieme. Dalle 15 alle 18. Questa setessa installazione sarà all’Anfiteatro Ulianova Radice - Giardino dei Giusti Via Montestella il 27 agosto. Sempre alla Fabbrica del Vapore ma il 19 agosto, tutti insieme a guardare il Circo dei Burattini.

Fino al 31 agosto allo Scalo Farini sarà possibile vivere la mostra immersiva su Van Gogh. E ancora, in Fabbrica del Vapore c’è la mostra fotografica del grande Sebastião Salgado “Amazônia”, disponibile fino a novembre 2023. Sempre in Fabbrica l’esibizione dell’arte cinese, “CINA. La nuova frontiera dell’Arte” fino a ottobre 2023.