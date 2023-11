Annalisa debutta al Forum: “Aspettavo questo momento da 13 anni”

Milano – Se un Forum impensierisce, due terrorizzano? "Abbastanza, soprattutto una perfezionista come me che, nonostante le grandi dimensioni dell’arena, vuol far ballare il suo pubblico, ma anche intenerirlo, senza lasciare niente al caso" racconta Annalisa, attingendo la calma apparente della laureata in fisica abituata ad affrontare gli esami della vita col metodo e la costanza dei tempi dell’università, nell’attesa di debuttare domani ad Assago tra le esplosioni di gioia e le introspezioni di spettacolo ad alto potenziale emotivo seppur ragionato in ogni suo passaggio. Il pubblico l’ha capito e ha preso d’assalto la prevendita, costringendo gli organizzatori a mettere in cartellone una seconda replica il 10 aprile. Dopo Sanremo? Deciderà Amadeus.

Chi se lo dimentica un anno così…

"Effettivamente, pur credendo molto nei brani che ho mandato in radio, ben difficilmente mi sarei aspettata certi risultati. ‘Mon amour’, ad esempio, l’ho pubblicata a marzo con la sola speranza di non vederla sfigurare nel confronto con ‘Bellissima’; un modo per mantenermi in classifica fino all’arrivo del pezzo estivo con Fedez e gli Articolo 31. E invece è ancora lì da 30 settimane, con quattro dischi di platino sulle spalle, assieme alla stessa ‘Bellissima’ che è lì da 60 con altri 4 platini".

A completare il quadro, nella Top 100 ci sono pure “Ragazza sola” e il tormentone “Disco Paradise” con Fedez e Articolo 31. Mai avuta così tanta musica in classifica.

"Già, così tanta e così a lungo… difficile per una come me pensare di vedere un pezzo in classifica per più di un anno com’è accaduto (e continua ad accadere) con ‘Bellissima’".

Merito anche della squadra che s’è costruita attorno. Con Davide Simonetta e Paolo Antonacci pensa di aver dato vita al team giusto?

"Lavoriamo assieme ormai da 7-8 anni e con loro mi trovo bene. Sono convinta che dall’incontro delle nostre diverse personalità vengano fuori canzoni oneste in cui riesco ad esprimermi appieno, come penso si capisca pure da quelle dell’ultimo album ‘Vortice’, titolo abbastanza in sintonia con quel che mi sta accadendo".

Come ha in mente di presentarle al popolo del Forum?

"Vorrei trasformare il Forum in un gigantesco club, per regalare alla gente uno show liberatorio e divertente, ma anche capace di fargli vivere emozioni autentiche. Erano tredici anni che aspettavo questo momento e spero tanto sia come me lo sono sognato per tutto questo tempo".

Quest’anno era nel cast di “Una nessuna centomila” all’Arena di Verona, ma i problemi di salute di Fiorella Mannoia hanno costretto gli organizzatori a rimandare tutto.

"Mi è dispiaciuto molto, ma non si poteva fare altrimenti. Sono felice che proprio ieri si sia deciso di recuperare la serata il 4 maggio prossimo. Oltre ad essere la padrona di casa, Fiorella aveva investito tantissimo di sé stessa nello spettacolo e credo sia stato giusto aspettarla".