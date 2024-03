Angelina Mango triplica la data al Fabrique dopo i sold out: il tour invernale della vincitrice di Sanremo 2024

Milano, 18 marzo 2024 – La vincitrice di Sanremo 2024 continua a macinare record e la risposta dei fan conferma e testimonia il successo che Angelina Mango sta vivendo da febbraio scorso.

Mentre il singolo "Che t’o dico a fà" è stato certificato doppio disco di platino, la cantante ex Amici di Maria De Filippi ha annunciato un altro sold out per i suoi concerti: dopo il tutto esaurito del concerto evento "Pare una pazzia" del 17 aprile al Fabrique e del primo live a Roma (11 ottobre), triplica l’appuntamento a Milano con la terza data -prevista il 27 ottobre - al Fabrique.

La figlia di Pino Mango e Laura Valente ha registrato anche il tutto esaurito della seconda data di Napoli (15 ottobre) e Milano (26 ottobre), oltre alle tappe di Nonantola (Modena) e Venaria Reale (Torino) del tour autunnale intitolato "Angelina Mango nei club 2024", prodotto e organizzato da Live Nation.

I record de “La noia”

Non solo i brani precedenti a Sanremo, ma anche “La noia”, il brano con cui Angelina ha vinto il 74esimo Festival, è stato certificato con sei dischi di platino, due dischi d`oro e 331 milioni di stream audio e video oltre essere entrata con 77.5 milioni di stream audio e video, in 25 classifiche Viral Spotify internazionali e nella Viral Chart Spotify UK. In quest’ultima classifica, “La Noia” si è aggiudicata il titolo di entrata più alta in classifica il 2 marzo, a testimoniare che i brano risuona nelle playlist anche oltre i confini nazionali.

Angelina Mango, classe 2001, a maggio rappresenterà l’Italia a Malmö in occasione dell’Eurovision Song Contest, con altissime aspettative, e rappresenta la rivelazione della nuova scena musicale, che nonostante la giovane età porta sul palco una profonda maturità artistica.

Tutte le date del tour invernale

Roma (Atlantico, 11 ottobre – sold out – e 12 ottobre)

Napoli (Sold out – Casa della Musica, 14 ottobre e 15 ottobre)

Molfetta (Eremo Club, 16 ottobre),

Nonantola (Sold out – Vox Club, 19 ottobre)

Firenze (Tuscany Hall, 21 ottobre)

Padova (Gran Teatro Geox, 22 ottobre),

Venaria Reale (Sold out - Teatro Concordia, 24 ottobre)

Milano (Sold out - Fabrique, 26 ottobre), dove tornerà per un terzo appuntamento il 27 ottobre sempre al Fabrique