Ponte del Primo maggio, previsioni meteo in Lombardia: incubo temporali e grandinate. Ecco dove e quando

Milano, 29 aprile 2024 – Settimana dai due volti meteo in Lombardia: lunedì e martedì sostanzialmente bel tempo poi un mercoledì 1 maggio e un giovedì 2 brusco calo delle temperature, temporali localmente di forte intensità e persino grandinate. Da venerdì rimonta il bel tempo e il fine settimana, con tutte le incertezze di una previsione non a breve, si preannuncia soleggiato e con massime e minime più consone alle stagione.

Secondo gli esperti de Ilmeteo.it “un profondo vortice ciclonico, attualmente situato tra le Isole Britanniche e la Penisola Iberica, invierà verso l'Italia un primo fronte di maltempo che inizierà a deteriorare le condizioni atmosferiche già dal pomeriggio di martedì 30, partendo dal Nord Ovest per estendersi poi verso la Sicilia e la Sardegna. La fase più critica di questa nuova fase di maltempo è prevista per il 1° Maggio, giorno della Festa dei Lavoratori, quando il rischio di temporali sarà particolarmente elevato, soprattutto nel Centro-Nord. Attenzione perché il contrasto tra masse d'aria diverse potrebbe causare fenomeni meteorologici estremi, che si tradurranno in forti temporali accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate”. “Tra giovedì 2 e venerdì 3, un secondo impulso di instabilità darà origine a una nuova ondata di maltempo, con frequenti temporali che interesseranno principalmente le regioni del Centro-Nord e alcune zone del versante tirrenico meridionale”.

Questo alternarsi di di brevi ondate di calda stabilità e fasi marcatamente instabili e temporalesche e determinato dalla mancanza di “un elemento atmosferico stabile capace di imporsi come dominante sul bacino del Mediterraneo, lasciando l'atmosfera in uno stato di continua agitazione e incertezza”.

Veniamo alle previsioni meteo lombarde di Arpa nel dettaglio.

Lunedì 29 aprile 2024

Dal pomeriggio nuvolosità irregolare, più compatta a tratti sull'ovest della regione. Possibilità di qualche isolato piovasco o rovescio, soprattutto su Oltrepò Pavese e Prealpi occidentali, poi assenti. Temperature minime in calo, massime in leggero o moderato aumento. In pianura valori rispettivamente attorno ai 9 e 22 gradi. Nella notte e fino al primo mattino possibilità di nebbia in banchi sulla bassa pianura.

Martedì 30 aprile 2024

Velature a tratti anche consistenti in transito tra mattino e pomeriggio; in serata copertura nuvolosa in aumento a partire da sudovest. Probabilità di isolati piovaschi su Oltrepò pavese e rilievi occidentali fino a sera, poi aumenta la probabilità di rovesci e temporali sull'ovest verso il confine con il Piemonte. Temperature minime in leggero aumento, massime stazionarie o in leggero calo.

Mercoledì 1 maggio 2024

Giornata perturbata, con precipitazioni su buona parte del territorio, per lo più deboli, fino a moderate e a possibile carattere temporalesco sui settori meridionali. Temperature massime in flessione.

Giovedì 2 maggio 2024