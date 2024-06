Alessandra Valeri Manera, il ricordo di Cristina D’Avena: “Sei stata la penna magica che ha dato voce ai miei sogni”

“Ciao Ale, ciao amica mia, amica di mille avventure”. Cristina D’Avena saluta su social Alessandra Valeri Manera, la produttrice musica autrice dei testi di praticamente tutte le sigle di cartoni animati portate al successo dalla voce di Cristina.

Valeri Manera, nata a Milano nel 1956, è morta lo scorso 20 giugno all’età di 67 anni nella sua casa di Rapallo, in Liguria. Cristina D’Avena ha pubblicato oggi, lunedì 24 giugno, sul proprio profilo Instagram un lungo post corredato da quattro fotografie di lei insieme a Valeri Maenra.

“Ti scrivo solo oggi... Non sai quanto è stato difficile dover attendere nell’esprimere le mie emozioni ma ti ho voluta rispettare anche quest’ultima volta (la famiglia aveva chiesto riserbo prima di rendere pubblica la morte di Valeri Manera, ndr). Sono trascorsi più di 40 anni da quel giorno in cui i nostri cammini si sono incrociati e da allora non ci siamo mai separate. Abbiamo condiviso momenti indimenticabili. Sei stata, sei e sempre sarai parte della mia vita. Sei stata la penna magica che ha dato voce ai miei sogni, l’amica fidata sempre pronta a darmi consigli e a proteggermi. Hai illuminato il mio percorso con maestria, dolcezza, dedizione e hai colorato l’infanzia con i colori dell’arcobaleno. Ora che hai spiccato il volo verso un nuovo cielo, continuerai a vivere in ogni nota e in ogni parola che hai scritto per me. Mi manchi e non puoi nemmeno immaginare quanto mi mancherai… Con tutto il mio amore. La tua Cri”.