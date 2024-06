Morta Alessandra Valeri Manera, paroliera e autrice delle canzoni di Cristina D’Avena: “Grazie per quel pizzico di magia...”

Milano, 23 giugno 2204 – Lutto nel mondo della tv e della musica: è morta Alessandra Valeri Manera, per più di 20 anni responsabile della programmazione per ragazzi delle reti Mediaset e storica paroliera delle canzoni di Cristina D'Avena. Nata a Milano nel novembre del '56, si è spenta a Rapallo, in Liguria, a 67 anni.

La Manera era entrata a Mediaset nel 1980 lasciando poi il "Biscione" nel 2001. Nella sua carriera è stata curatrice di alcuni dei programmi più noti, come ‘Bim Bum Bam’ e ‘Ciao ciao’, oltre che produttrice dei telefilm con protagonista Cristina D'Avena.

Proprio dall'incontro tra le due sono nate numerose sigle ricordate e cantate ancora oggi da più generazioni, come "Occhi di gatto", "L'incantevole Creamy" e "Magica Doremì".

Numerosi i compositori con cui collaborò, come Augusto e Giordano Bruno Martelli, Detto Mariano, Gianfranco Intra, Alberto Baldan Bembo, Piero Cassano, Ninni Carucci, Massimiliano Pani, Enzo Draghi, Chicco Santulli, Gino De Stefani, Paolo Marino, Fabrizio Baldoni, Mario Pagano, Silvio Amato, Valeriano Chiaravalle, Vince Tempera, Franco Fasano, Max Longhi, Giorgio Vanni, Cristiano Macrì, Danilo Aielli, Maurizio Perfetto e Antonio Galbiati.

Scrisse anche i testi di alcune canzoni per lo Zecchino d'Oro, tra cui Bit nel 1985, con la quale vinse una G d'Oro (premio istituito dal settimanale Il Giornalino), ma anche Pubbli pubbli pubblicità e Gira, gira il mappamondo.

In una intervista dichiarò: “Credo di avere avuto la più grande fortuna che uno possa avere... Per magia mi sono trovata seduta ad una scrivania come responsabile della fascia ragazzi di Mediaset”. Mentre, Cristina D’Avena, a La Stampa, raccontò: “Ho iniziato questa vita davvero per caso con la sigla di “Bambino Pinocchio, ma a quella ne seguirono altre 730. Il pubblico aveva gradito quella canzoncina e Mediaset me ne fece cantare una terza, una quarta e Alessandra Valeri Manera, responsabile della tv dei ragazzi del Biscione, mi ha scoperta creando tutta la macchina”.

Appena si è diffusa la notizia, i social si sono riempiti di messaggi di affetto e di cordoglio: amici, persone comuni e anche fanclub di anime e sigle tv.

Immediato il saluto di Mediaset: “L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, il presidente Fedele Confalonieri, i dirigenti e tutti i collaboratori di Mediaset partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa di Alessandra Valeri Manera”.

Immancabile il ricordo di Carlotta Pisoni, uno dei volti più noti di ‘Bim Bum Bam’, che su Instagram ha condiviso una fotografia di Alessandra e accanto ha scritto: “Tutto quello che ho costruito, lavorativamente parlando , lo devo a te. Buon viaggio , ti voglio bene”. “Grazie, Alessandra”, ha invece scritto la collega del programma tv per ragazzi Manuela Blanchard.

“Come trovare le parole per ringraziarti di tutto ciò che ci hai donato? Felicità, amore, speranza, magia, rispetto, sogni… Sei stata un'autrice di ispirazioni, che come per magia diventarono ritornelli, nonché messaggi educativi per la nostra vita che come per loro natura tornano e ritorneranno sempre a scaldarci i cuori. Non smetteremo mai di cantare la tua poesia, grazie Alessandra”, si legge invece nel gruppo Facebook ‘Gli amici delle sigle tv’. E in ‘Latte e Cartoni’: “Apprendiamo con immenso dolore della perdita di Alessandra Valeri Manera. È a lei che dobbiamo la nostra infanzia, tra sigle, programmi TV e cartoni. Una donna che si è sempre battuta per portare una tv per bambini e ragazzi. Grazie di tutto”.

E poi, i fan, come Cristian: “Hai sempre dimostrato di essere una grandissima professionista, e hai avuto un ruolo fondamentale nella formazione di tantissimi bambini nati a cavallo tra gli anni '80 e '90 ma, troppo spesso, in passato il tuo lavoro è stato criticato. Ora è giunto il momento che ti sia riconosciuto il merito di avere creato una fascia ragazzi di altissima qualità e a misura di bambino. Hai saputo interpretare i bisogni e i desideri dei più piccoli come nessun altro, offrendo loro contenuti educativi e allo stesso tempo divertenti. Non posso che esserti eternamente grato per avere dato quel pizzico di magia alla mia infanzia, regalandomi momenti indimenticabili. Hai creato un mondo dove ogni bambino poteva sognare e imparare, e per questo ti ringrazio dal profondo del cuore. Grazie, Alessandra, da uno di quei ragazzi che hai in qualche modo cresciuto”. E Domenico: “Alessandra Valeri Manera è stata un punto di riferimento ed una fonte costante di ispirazione per me e per centinaia di migliaia di bambini nati e cresciuti negli anni ‘80 e ‘90. Ho sempre desiderato di poterla incontrare, ma non c'è mai stata l'occasione. Che peccato! Grazie per le bellissime canzoni che hai scritto e che da oggi saranno ancora più preziose e per tutti i ricordi meravigliosi legati alla mia infanzia di cui sei stata in parte artefice”.

Ma anche Gian Giuseppe: “Uno tra i nomi che ha accompagnato la mia infanzia e adolescenza. Il suo contributo al mondo delle sigle dei cartoni animati è inestimabile. La sua firma era sinonimo di qualità e di un legame speciale con il pubblico giovane, rendendo ogni sigla un momento speciale. Ricordare Alessandra Valeri Manera significa riconoscere l'impatto positivo che ha avuto su tante infanzie, regalando momenti di pura gioia e accompagnando la crescita di molti con le sue parole e le sue melodie indimenticabili”. E Liam: “Curava i testi delle canzoni dei cartoni che da bambini e da più grandi ascoltavamo e cantavamo. La sua eredità sarà eterna in questo senso. E anche la tv Mediaset per ragazzi Anni ‘80 e ‘90 da lei supervisionata, resta un'isola felice che in tanti ricorderanno con affetto”.