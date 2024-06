Morta Alessandra Valeri Manera, la signora delle sigle: ecco 10 canzoni indimenticabili dei cartoni animati

‘A. Valeri Manera’ era una scritta che appariva sempre, nei titoli di coda dei cartoni animati, quando ancora non venivano tagliate le sigle per esigenze di tempi televisivi. La voce inconfondibile di Cristina D’Avena accompagnava le immagini e in sovraimpressione compariva l’autrice del brano. Spesso in coppia con co-autore, che variava, ma lei c’era sempre.

Ha scritto decine di canzoni che hanno caratterizzato l’infanzia di almeno quattro generazioni di bambini, Alessandra Valeri Manera, la paroliera, produttirce disvografica e curatrice di programmi televisivi scomparsa all’età di 67 anni. Sigle di cartoni animati entrate nell’immaginario collettivo dei nati a cresciuti tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila, di bambini e ragazzini ma anche dei loro genitori, per forza di cose.

Tra le tante, eccone 10 indimenticabili che danno la cifra del lavoro di Alessandra Valeri Manera.

1. Pollon, Pollon combinaguai (1984)

Scritta Alessandra Valeri Manera e Vladimiro Albera, su musica e arrangiamento di Piero Cassano, è la sigla dell’anime ‘C'era una volta... Pollon’ che racconta le avventure sull’Olimpo dell’omonima bambina figlia del dio Apollo.

2. Georgie (1984)

Georgie, sigla di apertura e chiusura dell’omonimo cartone animato, è stata scritta da Alessandra Valeri Manera su musica di Alberto Baldan Bembo e Vladimiro Albera. Famosissimo il verso d’attacco, ‘Georgie che corre felice sul prato’, tanto che molti ancora oggi pensano sia il titolo della canzone. Il brano raggiunse la 16esima posizione nella classifica dei singoli più venduti d'Italia durante l'anno di pubblicazione.

3. Kiss Me Licia (1985)

Difficile dire quale sia il brano più famoso di Cristina D’Avena, ma Kiss Me Licia è sicuramente nel lotto dei papabili. Anche qui, indimenticabile l’attacco: “Un giorno di pioggia Andrea e Giuliano incontano Licia per caso”. Farian del sacco di Alessandra Valeri Manera, su musica di Giordano Bruno Martelli.

4. Mila e Shiro - Due cuori nella pallavolo (1986)

“Sempre sempre così, sarà per Mila e Shiro sempre sempre così”. Anche nel cartone animato che ha fatto sognare milioni di ragazzine c’è lo zampino di Valeri Manera, autrice del testo della sigla su musica di Carmelo Carucci.

5. Memole dolce Memole (1986)

Meglio nota come “E' Memole il nome mio, folletto sono io”, manco a dirlo dai primi versi del brano. Memorabile anche il passaggio “Ho uno strano cappello, che mi calza a pennello”, dalla seconda strofa. Valeri Manera ha scritto il testo della canzone su musica e arrangiamento di Giordano Bruno Martelli.

6. Vola mio mini pony (1986)

Se Mila e Shiro era il cartone animato per eccellenza della ragazzine, Vola mio mini pony era quello delle bambine. Caso più unico che raro, non si tratta di un anime giapponese ma di una produzione statunitense firmata Hasbro, il colosso dei giocattoli che tramite la serie animata intendeva promuovere i piccoli cavalli volanti, tornati recentemente in auge con il nome originale di Little Pony. Per quanto riguarda la versione italiana, a occuparsi della sigla è stata ancora una volta da Alessandra Valeri Manera, in coppia con Carmelo ‘Ninni’ Carucci.

7. D'Artagnan e i moschettieri del re (1989)

La coppia Valeri Manera-Carucci firma anche la sigla del fortunato anime ispirato al romanzo di Alexandre Dumas, sempre per la voce di Cristian D’Avena. Incisa nel 1988, la canzone viene pubblicata nel 1989, in occasione della messa in onda del cartone animato sulle allora reti Fininvest.

8. Ti voglio bene Denver (1989)

La collaborazione di fine anni Ottanta con Ninni Carucci (autore della musica) sforna anche la sigla del cartone animato che narra le avventure del dinosauro verde tenero e pasticcione, una delle serie animate di maggior successo al di fuori del circuito degli anime nipponici.

9. Sailor Moon (1995)

Alessandra Valeri Manera è autrice dei testi di tutte e cinque le sigle del cartone animato simbolo degli anni ‘90, quelli degli anime della ‘seconda ondata’; ‘Petali di stelle per Sailor Moon’, ‘Sailor Moon’, ‘Sailor Moon, la luna splende’, ‘Sailor Moon e il cristallo del cuore’, ‘Sailor Moon e il mistero dei sogni’.

10. What's my destiny Dragon Ball (2000)

Probabilmente la sigla più famosa di Valeri Manera non portata al successo da Cristina D’Avena, bensì da Giorgio Vanni che ne è anche co-autore insieme a Max Longhi. Le avventure di Goku e compagni, già a suo tempo trasmesse in Italia da Antenna 3, a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila ottengono un successo strepitoso grazie alla messa inonda su Italia Uno.