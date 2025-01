La stretta nel cuore chic di Milano. Quadrilatero della Moda: la zona a traffico limitato al via a fine di gennaio

Milano, 10 gennaio 2025 – La Zona a Traffico Limitato del Quadrilatero della moda partirà alla fine di gennaio. Ad annunciarlo è stato, ieri, il sindaco Giuseppe Sala: “Faremo un paio di mesi di sperimentazione, vuol dire che la Ztl funzionerà ma non partiremo immediatamente con le multe. Spiegheremo ai cittadini come funziona e metteremo a punto il rapporto con i garage e i parcheggi privati: la telecamera potrà intercettare una macchina che entra nel Quadrilatero ma se poi la stessa entra nel garage si disattiva il meccanismo che da origine alla multa. Siamo in corsa per riuscire ad arrivare da febbraio a fare due mesi di sperimentazione”.

Le regole

Nel dettaglio, per quanto riguarda le telecamere e le multe ci saranno due mesi di pre-esercizio. In questo lasso di tempo le telecamere non sanzioneranno le auto in divieto ma saranno effettuati i test per verificare che la rilevazione automatica delle infrazioni funzioni. Le sanzioni per le auto senza permesso, però, potranno sempre essere comminate dalla polizia locale. La Ztl sarà attiva tutti i giorni, 24 ore su 24, negli isolati definiti dalle vie Manzoni, Senato, San Damiano, corso Monforte, via Cino del Duca. Si tratta di strade a loro volta confinanti con la Ztl di corso Europa (in lavorazione nell’ambito del ripensamento della zona portato in dote dalla nuova Metropolitana 4) e con la storica area pedonale compresa tra piazza San Babila, corso Vittorio Emanuele, piazza Duomo, Galleria Vittorio Emanuele II, piazza San Fedele.

Il nodo più difficile da sciogliere è quello del carico e scarico merci

Come prescritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contrariamente a quanto previsto in origine dal Comune, non sarà possibile prevedere per il primo anno una tolleranza di 15 minuti per il transito nella Ztl. Per il resto, il divieto di accesso sarà in vigore per tutti i mezzi con l’esclusione, “previa registrazione”, di residenti e domiciliati muniti di autorizzazione alla sosta nelle strisce blu, dei proprietari di box o posti auto nella Ztl, di coloro che hanno prenotato un posto nella autorimesse, dei mezzi di servizio per imprese che si occupano di manutenzioni, di artigiani e impiantisti che prestano occasionalmente servizio (a cui sono concessi 50 ingressi all’anno) e dei mezzi di enti che offrono prestazioni gratuite di pronto soccorso e assistenza socio-sanitaria.

Car-Valet

Viste le attività della zona legate alle più importanti maison della moda che organizzano eventi di richiamo nazionale e internazionale, sono previste deroghe per i veicoli destinati al supporto delle manifestazioni per il tempo strettamente necessario. A questi si aggiungono le auto degli ospiti degli alberghi, i taxi e gli Ncc oltre a quelle dell’attività di car-valet, ovvero: il servizio di presa in custodia, parcheggio e riconsegna del veicolo offerto da alcuni esercizi commerciali e hotel. Previste deroghe anche per i veicoli di trasporto merci, dalle 2 alle 8 del mattino, per prodotti alimentari deperibili anche dalle 16 alle 18 tutti i giorni, per il tempo del carico e scarico, e per i veicoli di esercenti del commercio, dalle 2 alle 10 del mattino per la consegna di prodotto acquistati on line.

Via Monte Napoleone

Stretta sui motorini

Infine gli scooter, ai quali è concesso entrare solo il primo anno. Collaborativo Guglielmo Miani, presidente di MonteNapoleone District: “Siamo aperti a valutare una Ztl nel Quadrilatero e rinnoviamo la disponibilità ad un confronto che tenga in considerazione le esigenze delle attività commerciali e dei visitatori, considerata l’attrattività del Distretto, con via Monte Napoleone decretata prima via dello shopping a livello mondiale. Oltre a rivalutare anche col Ministero il grace period indispensabile per garantire l’accesso ai parcheggi nella Ztl, restiamo in attesa prima dell’ordinanza comunale di risposte ai punti aperti, tra cui il servizio di valet parking e i relativi parcheggi limitrofi alla Ztl all’aperto, oltre all’orario di carico e scarico e durata della Ztl anche dopo le 18”.