Zona a traffico limitato nel Quadrilatero della Moda, arrivano le telecamere

Zona a traffico limitato nel Quadrilatero della Moda: avanti piano, ma avanti. Da martedì il Comune inizierà i lavori per la posa delle telecamere e avverte che nelle vie Montenapoleone angolo Borgospesso, Bigli angolo Manzoni e Morone angolo Manzoni, in ragione della conformazione delle sezioni stradali, si renderanno necessarie alcune chiusure temporanee con deviazioni stradali concordate con la Polizia locale.

Nello specifico, il controllo degli ingressi nella Ztl sarà garantito mediante nove varchi elettronici, di cui cinque dedicati alla rilevazione dei veicoli in ingresso e quattro per la rilevazione dei veicoli in uscita.

Il calendario estivo dei lavori prevede che il 6, 7 e 8 agosto saranno effettuate le opere civili del varco numero 6 in via Bigli angolo via Manzoni; dal 9 al 12 agosto del varco numero 7 in via Morone angolo via Manzoni; dal 13 al 14 agosto del varco numero 5 in via Montenapoleone angolo via Borgospesso.

Tali interventi sono stati pianificati nel periodo delle ferie estive in modo da recare il minor disturbo possibile ai residenti e all’utenza. I lavori, poi, riprenderanno a settembre: il 2 e 3 settembre saranno effettuate le opere civili del varco numero 8 in via Case Rotte angolo via Manzoni; dal 4 al 6 settembre saranno effettuate le opere civili del varco numero 9 in via Case Rotte. Palazzo Marino indica anche la scadenza per le opere necessarie per rendere operativa la Ztl: "Le attività di installazione dei varchi elettronici sono previste 30 giorni dopo il termine delle opere e termineranno a ottobre".

L’assessora comunale alla Mobilità Arianna Censi, intanto, spiega che "in attesa del via libera del Ministero, noi proseguiamo con l’impegno che ci siamo presi per realizzare una Ztl nel Quadrilatero. La zona è vicino ad una vasta area pedonale e la presenza di moltissimi negozi richiama molte persone che la vedono come un naturale proseguimento di quella vicino. L’istituzione della zona a traffico limitato ridurrà la presenza di auto e renderà più sicuro il passaggio di tutti i pedoni e ancora più attraente una parte importante della nostra città".