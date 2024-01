Zibido San Giacomo, il pullman tira dritto e lascia gli studenti a piedi

Anno nuovo, vecchi problemi con il trasporto pubblico. Molti studenti sono rimasti a piedi lunedì mattina a causa di un pullman di Autoguidovie che è transitato senza sostare alle fermate. In questo modo gli studenti hanno dovuto attendere anche 40 minuti la corsa successiva per raggiungere Pavia. Sono molti i giovani di Zibido che frequentano le scuole superiori di Pavia e che da anni devono fare i conti con corse saltate, autobus troppo pieni oppure che "saltano le fermate" come accaduto questa mattina.

In molti hanno scritto al gestore del trasporto locale fra Zibido e Pavia ma non sono riusciti ad accedere all'area reclami. La protesta è sfociata sulle pagine social locali di Fb. La coperta troppo corta nel trasporto pubblico locale è causa di continui problemi che nel sud Milano si ripetono da anni e che interessano periodicamente anche i comuni di Noviglio, Casarile, Binasco, e altri sull'asse Milano Pavia.