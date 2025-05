Incidenti all’incrocio. Rotonda in arrivo

"Troppi incidenti a quell’incrocio", arriva la nuova rotonda in via Buonarroti, all’intersezione con via del Parco. Il progetto di fattibilità è stato approvato in giunta, l’intervento costerà circa 200 mila euro. I cantieri, salvo intoppi e imprevisti, si concluderanno entro l’estate. L’intervento ha preso il via dopo un check sui molti, troppi, incidenti stradali che sono avvenuti negli ultimi anni proprio a quell’incrocio.

Il progetto è quello di un intervento che "definisca in modo chiaro e univoco la disciplina viabilistica - così lo staff comunale - moderi la velocità dei veicoli, riduca i punti di conflitto e le possibilità di collisioni frontali".