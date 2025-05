Stazione Lampugnano. Controlli potenziati

Stretta nell’area attorno all’autostazione di Milano-Lampugnano. Lo ha deciso il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza di Milano disponendo, "nell’immediato, un’intensificazione dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio da parte delle forze di polizia insieme alla polizia Locale". Un primo servizio congiunto svolto ieri ha portato all’identificazione di 232 persone e all’adozione di 11 sanzioni amministrative per violazione della normativa sul trasporto collettivo. Pianificate, anche nella zona di Lampugnano, "mirate operazioni ad alto impatto e l’attivazione di un dispositivo di sicurezza rafforzato, mediante l’impiego di unità mobili delle forze di polizia e di specifiche squadre di intervento territoriale, concentrate soprattutto nelle ore serali e notturne". Secondo i dati presentati durante la riunione, da quando è stata introdotta la zona rossa a Rogoredo, il 27 dicembre 2024, sono state denunciate 697 persone e arrestate 15. In poco più di quattro mesi sono state 16.243 i controlli e 31 le sanzioni amministrative per detenzione di sostanze stupefacenti.