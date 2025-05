Lavori di asfaltatura e segnaletica. Discarica, chiusura temporanea

Temporanea chiusura del Centro Raccolta di via 4 Novembre. Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di asfaltatura e rifacimento della segnaletica orizzontale, si rende necessaria la chiusura temporanea del Centro di raccolta di via 4 Novembre da lunedì 12 a martedì 20 maggio. La discarica ha riaperto da qualche mese dopo quasi un anno di chiusura, in cui sono stati effettuati lavori per adeguare la struttura agli standard europei.