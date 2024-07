Zelig a Sesto San Giovanni, le registrazioni dello show al Sistina Chapiteau

Sesto San Giovanni (Milano), 19 luglio 2024 – Zelig arriva a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano: le registrazioni dello show comico più famoso d’Italia

L’annuncio, ormai ufficiale dopo la presentazione del palinsesto di programmi Mediaset di martedì 16 luglio 2024, è stato commentato con soddisfazione dal sindaco Roberto Di Stefano: “Sesto San Giovanni si riconferma ancora una volta come un polo d'eccellenza per ospitare grandi manifestazioni, grandi eventi”.

“Siamo molto contenti che la scelta di due realtà italiane eccellenti dell'intrattenimento, Sistina e Mediaset, sia caduta sul nostro territorio - ha continuato il primo cittadino - abbiamo spazi idonei a ospitare questi grandi eventi e siamo in una posizione strategica, ottimamente collegati non solo con Milano. Quello in arrivo sarà un inverno davvero speciale. Oltre a Zelig, tornerà il Villaggio di Natale al Carroponte con una maggiore offerta di spettacoli; il Comune, dal canto suo, sta costruendo un'offerta diffusa e variegata che non vediamo l'ora di illustrare alla città. L’arrivo di Zelig in città è senza dubbio frutto di un gran lavoro di squadra tra Mediaset, il Comune e i vertici del Teatro Sistina iniziato nel maggio scorso”.

Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, soddisfatto per le registrazioni di Zelig in città

Il tendone di Zelig arriverà a Sesto San Giovanni in via Milano angolo via Marx a metà settembre e si inizierà subito con il montaggio della struttura. Nel mese di ottobre partirà l’allestimento interno della parte televisiva e a novembre si accenderanno le telecamere per registrare lo show. Tutto avverrà in quello che è noto come “il Sistina Chapiteau”, un enorme teatro tenda progettato e realizzato da Massimo Piparo per portare in scena su tutto il territorio nazionale i grandi spettacoli del tempio della commedia musicale italiana.

"Dopo gli ottimi risultati ottenuti dal Sistina Chapiteau nella scorsa stagione, siamo davvero felici di poter ospitare uno spettacolo storico come Zelig nel nostro teatro viaggiante, che sarà accolto dal Comune di Sesto San Giovanni già dal mese di settembre per i lavori di montaggio", ha affermato il direttore artistico del Sistina Chapiteau e del Teatro Sistina, Massimo Romeo Piparo.

Lo spettacolo sarà composto da tre puntate per tre settimane complessive di registrazioni. Per ogni puntata serviranno due giorni di registrazioni e le serate aperte al pubblico saranno sei.

“È un risultato straordinario che dà un messaggio di speranza nel settore dello spettacolo dal vivo: la scelta di Mediaset è stata molto coraggiosa, ma siamo sicuri che questo risultato sia già una scommessa vinta”, ha concluso Piparo, “un'opportunità imperdibile, frutto di un lavoro di squadra perfetto tra noi del Sistina, Mediaset e il Comune di Sesto San Giovanni”.