Zaino in spalla, gli studenti traslocano

Trasloco in vista per gli alunni e per le alunne della scuola media "Benzi-Manzoni" di via Patellani: per l’anno scolastico 2025-’26 lasceranno le aule, i corridoi e le due palestre del grande edificio didattico, lungo il vialone del campovolo, per trasferirsi nel plesso scolastico comunale tra le vie Don Sturzo e San Francesco, che è la storica sede della elementare "Enrico Romani". Il trasferimento di tutte le classi delle medie è necessario, visto che la scuola di via Patellani sarà completamente riqualificata, comprese le due palestre, come previsto dal grande piano di rigenerazione urbana Pnrr denominato "Scuola Patellani": oltre alle strutture didattiche e sportive della "Benzi-Manzoni", infatti, questo progetto riguarda il restyling del Parco del cimitero, la ristrutturazione della palestra della stessa "Enrico Romani" e la realizzazione della pista ciclabile nel quartiere "San Carlo". Quindi, da settembre, in via Don Sturzo ci saranno sia le elementari sia le medie: "Il plesso della Enrico Romani prevede due edifici: quello che volge su via Don Sturzo sarà delle elementari, mentre in quello su via San Francesco entreranno le medie – spiega il sindaco Simone Cairo (nella foto) –. Faremo anche degli interventi per adeguare questa struttura scolastica. Ci saranno anche due mense, separate per media ed elementare. Voglio precisare che gli esami di terza media a giugno saranno già sostenuti in via Don Sturzo. In una recente assemblea con genitori e docenti, abbiamo illustrato il progetto della riqualificazione della media e il trasferimento degli alunni in via Don Sturzo".

Nello specifico, per le opere di ristrutturazione, i primi lavori alla "Benzi-Manzoni" sono già iniziati nel settore nord dell’edificio scolastico; tra gli interventi programmati c’è quello del rinforzo statico e strutturale: "Per le tempistiche, posso dire che in via Patellani i lavori avranno la durata di almeno un anno. Dunque, i ragazzi e le ragazze delle medie resteranno in via Don Sturzo per tutto il prossimo anno scolastico - conclude il sindaco Cairo -. Entrambi gli impianti sportivi della scuola, la palestra grande e la palestra piccola saranno ristrutturati, compresi i tetti, con i loro rifacimenti. Avremo a breve dei tavoli di lavoro con le associazioni che le utilizzano per valutare le ipotesi di spostamento delle loro attività".

Giuseppe Nava