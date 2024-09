YouthBank finanzia due progetti

Un aiuto per l’ingresso all’università e al mondo del lavoro, oltre a laboratori del gusto per abituarsi a mangiare sano fin dall’infanzia: i due progetti in arrivo da Pioltello si aggiudicano il bando di “YouthBank Adda Martesana“, la banca guidata da adolescenti e ventenni che mette le ali alle idee dei coetanei fra filantropia, impresa, socialità. Il modello irlandese è sbarcato sul territorio grazie alla Fondazione di comunità Milano, che ha sostenuto il bando, con il patrocinio del Comune. È cominciato tutto con un lungo training di formazione dei banchieri. Poi, una volta che sono state affinate le capacità di scelta, è arrivata la selezione e ora ci sono i vincitori. C’è una sola regola da rispettare: finanziare i programmi sociali, che sono ideati e gestiti da altri giovani dell’Adda Martesana. Ragazzi che aiutano ragazzi in un cammino verso l’autonomia. Tra i sette piani, che sono stati approvati per l’area Nord-Ovest di Città metropolitana, ci sono le due azioni pioltellesi.

La prima è firmata dalla cooperativa “Libera compagnia di arti & mestieri sociali“, che ha vinto un contributo di 8mila euro per “Youth and the university world“, che si svolgerà in città e che aiuterà i ragazzi a immatricolarsi negli atenei preferiti e a superare i test di ingresso con corsi e laboratori. L’altra è in arrivo da Aleimar, un gruppo no-profit e di cooperazione internazionale, che per TasteLab incasserà 5mila euro e coinvolgerà, oltre a Pioltello, anche Cernusco e Melzo. Si rivolge a una fascia d’età diversa, 6-18 anni, con l’obiettivo "di guidare bambini e adolescenti verso una consapevolezza alimentare rispetto al cibo che consumiamo tutti i giorni".

Sono previsti percorsi di degustazione sensoriale e una visita in un’azienda agricola, per mettere in luce l’origine dei prodotti, la loro storia, i processi di lavorazione con attività dedicate. "YouthBank è un esempio raro e virtuoso di politiche con e per i giovani, dove le istituzioni e gli adulti svolgono solo un ruolo di sostegno, mentre i ragazzi sono i veri protagonisti dall’inizio alla fine – ha sottolineato Marta Gerli, assessora alle Politiche giovanili –. Dei sette progetti, che sono stati selezionati e finanziati, ben due sono quelli presentati da YouthPlanner pioltellesi, che nei prossimi mesi vedremo in azione e seguiremo. L’invito che rivolgo è quello di scoprire tutti e sette i progetti e unirsi alla community, che è aperta e non ha confini, un luogo di confronto e incontro tra pari a disposizione di chiunque". Barbara Calderola