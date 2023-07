Wish for a baby, aperta un’indagine sulla fiera della maternità di Milano

Milano – In seguito all'esposto dell'assessore lombardo al Welfare Guido Bertolaso, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo, ossia senza ipotesi di reato né indagati, su Wish for a baby, la fiera della maternità che si è tenuta il 20 e 21 maggio scorsi in spazi espositivi in via Mecenate, alla periferia sud-est della città.

La manifestazione, contro la quale prima della sua apertura avevano puntato il dito una serie di associazioni cattoliche e partiti politici per il sospetto che venisse promossa anche la maternità surrogata (vietata in Italia), è dunque ora al centro di un’indagine che il procuratore Marcello Viola ha assegnato all'aggiunto Letizia Mannella, alla guida del dipartimento fasce deboli.

La fiera era rivolta a tutte le coppie che desiderano avere figli per consentire loro di “incontrare gratuitamente i migliori esperti di fertilità di tutto il mondo”, si legge sul sito che ha annunciato l'evento che, si sottolinea, era “puramente informativo”.