WhatsApp migliora la comunicazione degli psicologi

Razzante*

Gli enti pubblici sono da tempo impegnati a potenziare la comunicazione con i loro iscritti utilizzando tutti gli strumenti on line a disposizione, dal sito web ai canali social. Tra le pubbliche amministrazioni ci sono anche gli ordini professionali che, per dialogare più efficacemente con i loro iscritti, attivano modalità di connessione sempre più evolute. Un esempio interessante arriva dall’Ordine degli psicologi della Lombardia, che ha deciso di lanciare le Community WhatsApp per tutte le province lombarde. Si tratta di un’iniziativa pensata per migliorare l’incisività delle comunicazioni con gli iscritti e garantire un flusso continuo di informazioni rilevanti e selezionate.

Infatti, per svolgere al meglio il loro delicato lavoro, gli psicologi hanno la necessità di coltivare la comunicazione interna, cioè la condivisione di informazioni professionali. "Grazie a questa innovazione comunicativa – si legge in un comunicato ufficiale – gli psicologi iscritti all’Ordine avranno un canale in più dove ricevere le informazioni dall’Ordine, pensato per essere ancora più comodo e diretto e dove verranno condivisi comunicazioni istituzionali, aggiornamenti normativi e iniziative locali di interesse per la professione". Oltre al risvolto informativo, l’idea delle Community WhatsApp, una per ciascuna provincia lombarda, ha anche una ricaduta in termini di rafforzamento del senso di appartenenza tra i professionisti. È un modo concreto, cioè, per creare una rete più coesa su scala territoriale, esaltando le expertise più significative e rafforzando l’identità professionale di ciascuno. Questa iniziativa mira a rispondere alla crescente necessità di strumenti di comunicazione rapidi e accessibili che tengano conto delle esigenze, anche digitali, di una comunità professionale in continua evoluzione.

*Docente di Dirittodell’informazioneall’Università Cattolica