Milano, 8 maggio 2025 – Schianto all’incrocio fra via Sant’Erlembardo e viale Monza questo pomeriggio intorno alle 18 e 30. A ribaltarsi più volte, come pare da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, un veicolo di grosse dimensioni che, immettendosi su viale Monza in direzione di piazzale Loreto, avrebbe toccato il cordolo del marciapiede nell’effettuare la curva. L’incidente è avvenuta all’altezza di Gorla, nelle vicinanze del Naviglio Martesana.

Lo schianto è avvenuto all'altezza di Gorla

La dinamica dell’incidente

Nella carambola sarebbe stata urtato un secondo veicolo. Sette le persone rimaste ferite a seguito dell’incidente. Fra loro una bambina di 4 anni e una bambina di 9. Gli altri cinque feriti sono una ragazza di vent’anni, un adolescente di 16 e due adulti di 45 e 34 anni. Sono state tutte soccorse in codice giallo negli ospedali delle vicinanze.

Mezzi di soccorso

Via Sant’Erlembardo è una via a doppio senso di marcia, dove l'immissione in viale Monza in direzione del centro non è regolata da un semaforo ma da una precedenza. Fra le cause all’esame della pattuglia della Polizia locale intervenuta per i rilievi di rito potrebbe esserci la velocità. Sul posto sono intervenuti, oltre alle ambulanze e all’automedica, anche i vigili del fuoco del comando di via Messina. Pesanti, in piena ora di punta, le conseguenze sul traffico in particolare per i veicoli provenienti dalla periferia.