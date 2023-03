Weekend con Stelline e Martinitt Visite al Museo di corso Magenta

di Marianna Vazzana "Imparavamo tutto. A studiare, a stare insieme rispettando le regole, a cucire, a cucinare. Talvolta ci sentivamo più fortunate dei nostri coetanei che vivevano oltre le mura del collegio perché avevamo delle opportunità preziose, per nulla scontate a quei tempi". Lo racconta Graziella Capiluppi, che nel dopoguerra ha fatto parte delle Stelline, le orfanelle ospitate nell’istituto storico di corso Magenta. Oggi ha 81 anni e custodisce i quaderni di allora, con le ricette e i suoi disegni. Ha immortalato con la sua matita pure il giardino, ricopiando tutte le piante. Ascoltare lei e le sue ex compagne è come entrare nell’istituto del passato. E tutti i milanesi potranno farlo gratuitamente per tre giorni, perché il Museo Martinitt e Stelline di corso Magenta 57 apre le sue porte in occasione della settima edizione di Milano MuseoCity, la manifestazione promossa dal Comune di Milano in collaborazione con l’Associazione MuseoCity. L’iniziativa sarà oggi, domani e domenica dalle 10.30 alle 18. Questo museo nato nel 2009 per volontà di un generoso benefattore, racconta il vissuto dei due grandi orfanotrofi milanesi Martinitt (maschile, così chiamato perché inzialmente vicino al luogo in cui sorse la chiesa di San Martino) e Stelline (femminile, che prendeva...