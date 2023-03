Vuoi aprire un negozio? Bando da 150mila euro

Un tesoretto di 150mila euro per le nuove attività e i commercianti che intendono ristrutturare i loro locali o realizzare eventi per la città. Lo mette a disposizione il Comune tramite un bando, che assegnerà contributi a fondo perduto. "Con questo strumento intendiamo rilanciare l’impegno a sostegno del commercio cittadino, a cui riconosciamo un ruolo chiave per lla vitalità del territorio. Mettiamo a disposizione un aiuto concreto, perché la valorizzazione di esercenti e artigiani ha una funzione strategica in un’ottica di competitività e di un’offerta integrata nel distretto urbano del commercio", commenta il vicesindaco Giuseppe Berlino con delega alle Attività produttive. Il bando, aperto dal 27 marzo al 30 giugno, si rivolge sia ai negozi già presenti nel distretto sia agli aspiranti imprenditori interessati a investire. La.La.