Volontariato BIR e i campi anche all’estero

C’è tempo fino al 30 aprile per le iscrizioni alle proposte per l’estate promosse da Associazione BIR: accanto ai campi di volontariato in Romania e in Repubblica Moldova, si aggiungono quest’anno anche i campi in Georgia, concentrati su tre aree di intervento (infanzia, disabilità e penale minorile). Confermati anche per questa estate i cammini inclusivi in Italia lungo la Via Francigena. “Fare, in prima persona, ti dà la dimensione di non essere solo o sola,” commenta il direttore di BIR Marco Povero, “negli ultimi anni abbiamo visto un allontanamento dei volontari e delle volontarie dalla dimensione reale dell’azione. Vorremmo che questo fosse l’anno del volontariato per davvero, dal vivo". Iscrizione sull’apposito form sul sito (https:associazionebir.itpartecipa) o inviare una e-mail a: [email protected]