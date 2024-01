Sciopero handling lunedì 8 gennaio: la lista dei voli Ita Airways cancellati da e per Milano

Milano, 7 gennaio 2024 – Sciopero dell’handling: domani, lunedì 8 gennaio, è prevista la cancellazione di una serie di voli di Ita Airways. Pesantemente coinvolto è l’aeroporto di Linate.

La lista dei voli cancellati

Questi i voli cancellati in partenza o in arrivo allo scalo di viale Forlanini.

AZ 1288 Napoli – Milano Linate

AZ 1289 Milano Linate – Napoli

AZ 1290 Napoli – Milano Linate

AZ 1299 Milano Linate – Napoli

AZ 1351 Milano Linate – Trieste

AZ 1352 Trieste – Milano Linate

AZ 1576 Milano Linate – Cagliari

AZ 1577 Cagliari – Milano Linate

AZ 1641 Milano Linate – Brindisi

AZ 1644 Brindisi – Milano Linate

AZ 1652 Bari – Milano Linate

AZ 1653 Milano Linate – Bari

AZ 1713 Milano Linate – Catania

AZ 1714 Catania – Milano Linate

AZ 1764 Palermo – Milano Linate

AZ 1765 Milano Linate – Palermo

AZ 2034 Roma Fiumicino – Milano Linate

AZ 2037 Milano Linate – Roma Fiumicino

AZ 2038 Roma Fiumicino – Milano Linate

AZ 2059 Milano Linate – Roma Fiumicino

Lo sciopero

L’annuncio delle cancellazioni è stato dato con un comunicato pubblicato sul sito della compagnia. Ita Airways, si legge nella nota, "invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione Info Voli, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto”.

Come cambiare prenotazione o chiedere il rimborso

Chi ha acquistato un biglietto per uno dei voli cancellati ha davanti a sé due strade: cambiare la prenotazione o chiedere il rimborso. “I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare l'8 gennaio – prosegue il comunicato – in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 12 gennaio". Attenzione, quindi, anche a eventuali spostamenti di orario.